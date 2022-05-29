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Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 1 milyon kişiyle kutlanacak. Başkan Erdoğan'ın katılacağı törende ilk fidanlar da toprakla buluşacak. İlk etabının 2023'te açılması planlanan dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde
Ekleme: 29.05.2022 - 09:17 Güncelleme: 29.05.2022 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde
İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü kutlaması ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki hazırlıklar dün hız kesmeden devam etti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 350 yaşındaki zeytin ağacı ve 50 yıllık ıhlamur ağaçları da dikildi.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

Fethin yıldönümünü simgelemek amacıyla alana 569 fidan dikilirken ilk etabı Mayıs 2023'te açılacak Millet Bahçesi 5 milyon 61 bin metrekarelik alana sahip olacak.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

'1453' tarihine atfen toplam 145 bin 300 ağacın toprakla buluşacağı Millet Bahçesi için ilk fidan dikimine 1 milyonu aşkın kişinin katılması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, pistlerin olduğu alana kurulan platformdan konuşma yaparak fethin yıldönümünü ve fidan dikim töreni coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşayacak.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

İlk etabının 2023'te açılması planlanan dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde yarın Atatürk Havalimanı'nda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törende, Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin ilk fidanları dikilecek.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda fethi temsilen içinde 40-50 yaşında olanlarında da bulunduğu 145 bin 300 ağaç dikilecek.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürüp yürüyüş yapabilecek.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

2 BİN KİŞİLİK SEYİR KAPASİTELİ SPOR ALANI YAPILACAK

Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir derenin de yer alacağı projede, dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkan sağlanacak.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik çayırı ise 28 bin kişi kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilecek, dev ekran etkinliklere renk katacak.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

TÜM BİNALAR KALACAK VE RESTORE EDİLECEK

10 bin metrekarelik alanda 7 konseptte düzenlenecek çocuk oyun alanlarında, çocukların duyularını kullanarak keşifler yapabilecekleri, kendi oyunlarını kurabilecekleri alanlar oluşturulacak.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

Atatürk Havalimanı'ndaki tüm peronlar, hangarlar, binalar kalacak ve restore edilecek. Ulusal ve uluslararası fuarların düzenleneceği bu binalarda yapılacak bilim merkezlerinde gençler deneyler yapıp robotik çalışacak ve yazılım üretecek.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek. Bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar düzenlenecek. Millet bahçesinde bulunacak müzelerde sanatçılar eserlerini sergileyebilecek.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5'İNCİ ŞEHİR PARKI OLACAK

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi muhtemel bir afet durumunda İstanbul'un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

İlk etabının Mayıs 2023'te açılması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi; Rusya'daki Bitsevsky Park, Portekiz'deki Monsanto Forest Park, ABD'deki Fairmount Park ve İrlanda'daki Phoenix Park'ın ardından dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

Öte yandan yarın açılışın gerçekleştirileceği alan ve oluşturulan örnek bahçe görüntülendi.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

Örnek bahçeye 350 yıllık zeytin ağacı, 50-60 yıllık ıhlamur ağaçları ve çınar ağaçları dikildi. Bu alanda koku ve gül bahçeleri de yer aldı.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

Etkinlik alanına ise sahne, basın tribünü, katılımcıların temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri platformlar kuruldu.

Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde
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Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde
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