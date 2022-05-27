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Rum televizyonunda katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz

Rum televizyonunda EOKA'nın hayatta olan 2 tetikçisinin yaptığı katliam itirafı kan dondurdu. Şuan hayatta olan Neoptolemos Leftis ve Athos Petridis canlı yayında Kıbrıs'ta 68 Türk'ü önce kurşunlayarak daha sonra da şişleyerek aktlettiklerini soğuk kanlılıkla anlattılar. Neoptolemos Leftis kendilerine "her bir Rum için 10 Türk'ü öldürmeleri" için talimat geldiğini belirtti.

Ekleme: 27.05.2022 - 09:33 Güncelleme: 27.05.2022 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak amacıyla 1954 yılında kurulan Rum terör örgütü EOKA'nın hayattaki iki tetikçisi, 80'li yaşlardaki Neoptolemos Leftis ve Athos Petridis, 1964'ten başlayarak farklı zamanlarda 68 Türk'ü önce kurşunlayıp sonra şişleyerek öldürdüklerini övünerek Itiraf etti, 'Türklerin vurduğu her bir Rum'a karşı 10 Türk canı aldık' dedi.

Rum televizyonunda katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz

İki EOKA tetikçisi Rumların son yıllarda 'farklı' yayın politikasıyla en çok izlenen televizyonu Omega'ya konuştu. Terör örgütü EOKA'nın Türklere saldırmaya başladığı 1964 yılında Nikos Sampson liderliğindeki grubun üyesi olduklarını belirten Neoptolemos Leftis ve Athos Petridis, kanlı cinayetlerini kamera karşısında anlattı.

Rum televizyonunda katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz

'MEZARLARI BULUNAMAZ'

Hürriyet'in haberine göre: Neoptolemos Leftis, 1964 yılında Gazimağusa kentinde Türk mevzilerini belirlemeye çalışan 2 Yunan subayı ve bir Rum polisinin öldürülmesinin ardından emir geldiğini belirterek, 'Yaklaşık 500 kişilik bir güçtük.

Rum televizyonunda katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz

Her bir Rum canı için 10 Türk öldürmemiz yönünde emir geldi. Öyle de oldu zaten, bana hâlâ öldürdüğümüz 68 Türk'ü ve mezar yerlerini soruyorlar. Nerede ne bulacaksın ki, o kadar zaman geçmiş' dedi.

Rum televizyonunda katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz

'MAKARYOS SEVİNMİŞTİ'

Athos Petridis ise işledikleri cinayetlerden bir bölümünü detay vererek şöyle anlattı:

'Biz Eylence köyü yakınlarında (Lefkoşa Rum kesimi yakınında bir köy) yola çıkıyorduk, geçen araçları durduruyorduk. Türkler büyük arabalar, otobüslerle seyahat ediyordu. Araçların içindeki Türkleri indiriyor, önce paralarını alıyorduk.

Rum televizyonunda katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz

Sonra silahla vuruyor, şişliyor ve çukurlara atıyorduk. Başpiskopos (dönemin Rum devlet başkanı Başpiskopos Makaryos) yaptıklarımızı duyunca çok sevinmişti.'

Rum televizyonunda katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz

TATAR: RUMLAR FIRSAT BULSA YİNE SALDIRIR

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum itiraflarıyla ilgili Hürriyet'e verdiği demeçte, genç nesil Rumların da kin, nefret ve intikam duygularıyla büyüdüğünü belirterek, 'Bu zihniyet hiç değişmedi, fırsat bulsalar bugün yine saldıracaklar, Türk askerinden korkuyorlar. Türkiye'nin garantörlüğünün sona erip askerinin gitmesini istiyorlar' dedi.

Rum televizyonunda katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz

UKRAYNA ÖRNEĞİ

Tatar Kıbrıs'a barışın Türkiye'nin 1974 Barış Harekâtı'yla geldiğine dikkat çekerek, 'Bazıları çıkmış, 'Bu devirde savaş mı olur' diyor. Dünyanın her tarafında savaş oluyor, birbirleriyle akraba Ukrayna ve Rusya'ya baksınlar. Kıbrıs'ta iki ayrı halk var. Bu nedenle Kıbrıs'ta iki ayrı devlet ve egemenlik temelinde çözüm istiyoruz. Güvenliğimiz çok önemli' ifadelerini kullandı.
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Rum televizyonunda katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz
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