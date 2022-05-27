  • USD: 16,37 - 16,40
  • EURO: 17,51 - 17,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

23 ilde FETÖ operasyonu: 42 eski mülki idare amiri hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 42 eski mülki idare amiri hakkında Ankara merkezli 23 ilde gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 27.05.2022 - 09:10 Güncelleme: 27.05.2022 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
23 ilde FETÖ operasyonu: 42 eski mülki idare amiri hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 42 eski mülki idare amiri şüphelinin, Ankara merkezli 23 ilde, gözaltına alınmalarına, 55 eski mülki idare amiri şüphelinin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğ edilmesine karar verildi.

Gözaltına alınmalarına karar verilen şüphelilerden 32'sinin yakalandığı bildirildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 15 şüpheli hakkında, hakkında Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girdi!
Halk TV'de sigara ve alkole gelen zam sonrası 'ne kadara içeriz' hesabı yaptılar!
Demokrasi ilk darbenin 62. yılı! Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki programa katılacak!
Manipülatif manşet: Namaza gidecek çocuklara verilecek bisiklet Cumhuriyet ve Sözcü'yü rahatsız etti
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme!
Bitexnova vurgununda 250 milyon TL buhar olmak üzere...
Rum televizyonunda katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal 'canlı bomba' çıkışı!
Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu ABD'yi korkuttu!
Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddialarına Gürkan Hacır'dan eleştiri!
Meral Akşener'in İzmit ziyaretinde arbede!
ABD'den Rusya'ya çağrı: Savaşı bitir, gıda akışına izin ver!
Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasa teklifi TBMM'de!
HDP Sözcüsü Ebru Günay sınır ötesi operasyonlar için soykırım dedi!
Putin tek şartını açıkladı: Gıda krizini çözebiliriz!
Son dakika! MGK Toplantısı sona erdi!
400 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor!
MSB paylaştı: Terör yuvaları yok ediliyor!
Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
İBB’den fetih ayıbı! Panolarla kapattılar!
Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu!

Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu!

Kripto parada yasal düzenleme geliyor!

Kripto parada yasal düzenleme geliyor!

Meteorolojiden son dakika uyarısı! O bölgede yaşanlar dikkat!

Meteorolojiden son dakika uyarısı! O bölgede yaşanlar dikkat!

Küçük esnafa 'vergi muafiyeti' müjdesi!

Küçük esnafa 'vergi muafiyeti' müjdesi!

ABD'deki okul katliamında yeni detaylar ortaya çıktı!

ABD'deki okul katliamında yeni detaylar ortaya çıktı!

Kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibinden cesetler çıktı!

Kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibinden cesetler çıktı!