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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde bir kişi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde 1 kişi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde bir kişi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
Ekleme: 26.05.2022 - 17:27 Güncelleme: 26.05.2022 - 17:50 / Editör: Ozge Selin
İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.

Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.

Gaziantep'te 1 kişi polisler tarafından etkisiz hale getirildi


Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emniyet müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde bir kişi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
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