MSB'den Pençe Kilit Harekatı açıklaması: Teröristler etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı kapsamında tespit edilen 3 teröristin atış destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.MSB'den yapılan açıklamada, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!' denildi.