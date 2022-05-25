Kayıp su haberleri İSKİ'nin ayarını bozdu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde önceki gerçekleşen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda ortaya çıkan 2 milyar TL değerindeki 330 milyon metreküp suyun kayıp olduğuna yönelik haberlerin ardından İSKİ basın açıklaması yaptı.İSKİ tarafından yapılan basın açıklamasında, 'Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında İstanbul'da 330 milyon metreküp suyun kayıp olduğu, bunun maddi değerinin de 2 milyar TL'ye denk geldiği ve büyük bir skandal olduğu iddiası yer almaktadır.Bu iddialara dayanak olarak da 2021 yılında şehre verilen su miktarı ile terfi merkezlerinden terfi ettirilen su miktarları arasındaki fark gösterilmektedir. Ancak bahse konu durumdan böyle bir çıkarım yapmak doğru bir değerlendirme değildir. Bilindiği üzere İstanbul'un topoğrafik yapısı nedeniyle arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış su, 2,3 hatta bazen 4 defa terfi ettirilerek abonelere ulaştırılmaktadır.Söz konusu haberlerde belirtilen rakamlar, toplam terfi ettirilen su miktarlarını göstermekte olup bunun içerisinde birçok kez terfi ettirilen su miktarları da vardır.Dolayısı ile terfi ettirilen su miktarı ile şehre verilen toplam su miktarını mukayese etmek doğru değildir. Bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere, 330 milyon metreküp suyun kayıp olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır' dedi.İSKİ tarafından yapılan açıklamanın ardından İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, 'Geçmiş yıllarda su şebekeye 'zıplayarak' mı gidiyormuş? Çok komik bir açıklama olmuş. Faaliyet raporunda yazdığınız veriler doğru mu? Doğru ise su nerede? Yanlış ise verdiğiniz hangi bilgiye güvenebilir İstanbullular? Açıklayın Sayın başkan Ekrem İmamoğlu' ifadelerini kullandı.Hasanoğlu'nun ardından İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Ahmet Tüfekçi de 'İSKİ'yönetimini ciddiyete davet ediyoruz. Şehre verilen su aynı miktarda iken, Son 2 yıldan öncesi ile sonrası arasındaki farkı 'gerçek değildir' diyerek izah etmiş olmuyorsunuz. 2 Milyarlık kayıp su nerede?' diye sordu.İBB meclisinde gerçekleşen İSKİ Genel Kurulu'nda İstanbul'un 2 milyar TL değerindeki 330 milyon metreküp suyunun kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.İSKİ 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nda ortaya çıkan detayı gündeme taşıyan ve AK Parti grubu adına genel kurulda konuşma yapan Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu üyesi Ahmet Tüfekçi '2020 ve 2021 yıllarında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan temiz su miktarı ile şebekeye verilen su miktarı arasında toplam 330 Milyon metreküp kayıp var. İSKİ'nin yıllık yatırım bütçesinin üçte biri kadar bir kaybı olan, faaliyet raporlarında da yazılan bu tutarın hesabını kim verecek? diye sormuştu.Tüfekçi, yaptığı konuşmada, 'İSKİ, su ve atıksu yönetiminde dijital dönüşümü ve tek merkezden yönetimi sağlamak amacıyla İSKOM'u, yani İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi inşası ve bilişim altyapısı bitmiş ve çalışır vaziyette mevcut yönetime devredildi. İSKOM sayesinde daha verimli bir su yönetimi sağlanacak, kayıp kaçakların önüne geçilecek ve kaynaklar daha etkin kullanılacaktı. Üzülerek ifade ediyorum ki yıllara göre incelediğimiz faaliyet raporu kitapçıklarında İSKOM'un doğru düzgün yönetilmemesinden kaynaklanan, terfi merkezlerinden basılan temiz su miktarı ile şehre verilen yıllık su miktarı arasında ciddi farklılıklar vardır' demişti.Yüzde 10 olarak seyreden kayıp oranının 2020 ve 2021 yıllarında yüzde 25'e çıktığını belirten Tüfekçi, '2020 ve 2021 yıllarında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan temiz su miktarı ile şebekeye verilen su miktarı arasında toplam 330 Milyon metreküp kayıp var. Bu kaybın maddi değeri yaklaşık 2 Milyar TL'dir. 2020 yılında terfi istasyonlarından basılan su miktarı 1 Milyar 347 Milyon metreküpken şehre verilen yıllık su miktarı 1 Milyar 74 Milyon metreküptür. Yani 2019 ve 2020 yıllarında terfi istasyonlarından basılan su miktarı arasında 168 Milyon metreküp fark vardır. Yine 2021 yılında terfi istasyonundan basılan su miktarı 1 Milyar 342 Milyon metreküpken şehre verilen su miktarı ise 1 Milyar 74 Milyon metreküptür. Geçmiş yıllardaki terfi edilen su ile şebekeye verilen su miktarı arasındaki ortalama yüzde 10 fark düşüldükten sonra 162 Milyon metreküp fark vardır' diye konuşmuştu.Tüfekçi konuşmasını şu şekilde sürdürdü:'Konunun daha iyi anlaşılması açısından bir kez daha tekrar ediyorum. Şebekedeki kayıptan bahsetmiyorum. 2020 ve 2021 yıllarında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan temiz su miktarı ile şebekeye verilen su miktarı arasında toplam 330 Milyon metreküp kayıptan bahsediyorum. İSKİ yatırım bütçesinin üçte birine denk gelen bu su nerede?''Şehrin kullandığı suyun yüzde 15'i kadar kayıp su nerede? 2 Milyar TL değerindeki kayıp su nerede? İstanbul'un su yönetim merkezini polemik merkezi haline getirerek, İSKOM'da çıkıp, meclis üyelerini tehdit eden İBB Başkanına soruyoruz, bu israf değil midir? Bu beceriksiz bir kaynak yönetimi değil midir? İSKİ'nin yıllık yatırım bütçesinin 3'te 1'i kadar bir kaybı olan, faaliyet raporlarında da yazılan bu tutarın hesabını kim verecek?'Maddi değeri 2 milyar TL'yi bulan kayıpla nelerin yapılacağını da anlatan Tüfekçi, ' 3 yıldır sürüncemede kalan tüm yatırım ve projeler tamamlanabilirdi. İptal edilen Silahtarağa Projesi 3 tane yapılabilirdi. Yeni yenilenebilir enerji yatırımları tamamlanabilirdi. Yaklaşık yıllık 1.5 Milyar Kwh elektriği İSKİ kendi yatırımlarıyla karşılayabilirdi. Elektriğe ödediği parayı da 16 milyon İstanbul halkına hizmet olarak götürebilirdi' şeklinde konuşmuştu.