  • USD: 16,27 - 16,30
  • EURO: 17,37 - 17,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dev teklif ortaya çıktı! Galatasaraylı yıldız ve Inter...

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni başkanını belirleyecek olan sarı kırmızılılar, seçim sonrası transferde kritik hamleler yapacak. Aslan arayışlarını sürdürürken, kadrodaki yıldızı parlayan isimlere de teklifler geliyor. Tüm gelişmeler devam ederken Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna Inter'in dev bir teklif yapıldığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 25.05.2022 - 15:09 Güncelleme: 25.05.2022 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Dev teklif ortaya çıktı! Galatasaraylı yıldız ve Inter...Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Yeni başkanını belirleyecek olan sarı kırmızılılar, seçim sonrası transferde kritik hamleler yapacak.

Aslan arayışlarını sürdürürken, kadrodaki yıldızı parlayan isimlere de teklifler geliyor.

Tüm gelişmeler devam ederken Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna Inter'in dev bir teklif yapıldığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Sarı kırmızılı takımda oynadığı futbolla göz dolduran Victor Nellson, Avrupa devlerini peşine taktı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio ile oynadığı maçlarda İtalya Serie A devi Inter'in Victor Nelsson'u çok beğendiği ve menajeri aracılığıyla teklif yapmak istediği ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dev teklif ortaya çıktı! Galatasaraylı yıldız ve Inter...
Devre arasında Inter yetkilileri Nelsson'un menajeriyle görüşerek resmi teklif yapmak istedi ancak Galatasaraylı yönetici, takım Avrupa Ligi'nde devam ettiği için 'sezon sonu tekrar görüşürüz diyerek' teklifi geri çevirdi.

INTER TEKRAR DEVDERE

Inter yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Nelsson'un menajeriyle görüşerek tekrar resmi teklif yapmak istedi.

Ancak G.Saraylı yönetici ise bu kez, 'Seçime gidiyoruz. Yeni yönetimle bu konuyu görüşürsünüz' yanıtını verdi.

INTER TRANSFERDE ISRARLI

Serie A devi Inter, Nelsson'u kadrosuna katmakta çok ısrarlı. İki kez resmi teklif yapmak isteyen İtalyanlar, yeni yönetimin seçilmesinin ardından Nelsson transferi için tekrar devreye girecek.

Galatasaray'ın 7 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Nelsson bu sezon sarı-kırmızılı formayı 40 resmi maçta forma giydi.

Nelsson'un savunmada Marcao ile uyumu da sezon boyunca dikkat çekti.

Transferin gerçekleşmesi durumunda sarı kırmızılıların önemli bir bonservis geliri elde etmiş olacak.
Bakan Kurum: Ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak
Fransız dergiden skandal kapak! Türkiye haritasına çatlak koydular!
İmha edilen gizli belge köşesinden çıkmıştı! Nazlı Ilıcak’a şok
Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması
Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iftirasına Bakan Soylu'dan tek kelimelik yanıt
PKK'nın mağarasından İsveç yapımı silah çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvuracağız
Rusya: Gıda krizine çözüm için yaptırımları kaldırın
Pençe Kilit kahramanlarının hikayeleri yürekleri yaktı: Belki birazdan ölürüm, sen her yazdığımı veda say...
Putin'den çığır açabilecek hamle: Başarıya ulaşırsa yaptırımlardan kurtulabilir
Devlet Bahçeli'den sert tepki! 'Kanlı eylemleri teşvik edenler de teröristtir'
15 yıl sonra bir ilk! Batı Kudüs'te Filistin-İsrail durumunu ele alan Çavuşoğlu: Barış için tek bir yol var
Rusya Maliye Bakanlığı: Kamu borcu ödemelerini yapacağız
Yılmaz Özdil'den şehitler üzerinden algı operasyonu!
CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!
Başkan Erdoğan'a çirkin benzetme! Abdülhamid'e isyan edenlerin sloganını sahiplenen Akşener'den ayarsız çıkış!
Yunan profesörden Türkiye çağrısı: ABD yine bizi satacak
Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'la ilgili iddialarına tepki!
Kılıçdaroğlu'nun yandaş toplama çabaları!
Başkan Erdoğan 'Boşuna yorulmasınlar' demişti! İkna heyeti Ankara'da!
Çiftçilerin korkulu rüyası çekirgeler tarım arazilerini istila etti: İlk defa karşılaştık

Çiftçilerin korkulu rüyası çekirgeler tarım arazilerini istila etti: İlk defa karşılaştık

Teksas'taki ilkokul saldırganının mesajları dehşete düşürdü!

Teksas'taki ilkokul saldırganının mesajları dehşete düşürdü!

Kurban bayramı fırsatçıları meydana çıktı! İki katı rakam veriyorlar...

Kurban bayramı fırsatçıları meydana çıktı! İki katı rakam veriyorlar...

Gündüz 'kartal' gece 'yarasa' oluyorlar: Türkiye'de ilk ve tek

Gündüz 'kartal' gece 'yarasa' oluyorlar: Türkiye'de ilk ve tek

Hayaldi gerçek oldu: Resmen tanıtımı yapıldı

Hayaldi gerçek oldu: Resmen tanıtımı yapıldı

Dikkat Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Bu habere bakmadan plan yapmayın!

Dikkat Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Bu habere bakmadan plan yapmayın!