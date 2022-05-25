Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...Yeni başkanını belirleyecek olan sarı kırmızılılar, seçim sonrası transferde kritik hamleler yapacak.Aslan arayışlarını sürdürürken, kadrodaki yıldızı parlayan isimlere de teklifler geliyor.Tüm gelişmeler devam ederken Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna Inter'in dev bir teklif yapıldığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...Sarı kırmızılı takımda oynadığı futbolla göz dolduran Victor Nellson, Avrupa devlerini peşine taktı.Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio ile oynadığı maçlarda İtalya Serie A devi Inter'in Victor Nelsson'u çok beğendiği ve menajeri aracılığıyla teklif yapmak istediği ortaya çıktı.Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dev teklif ortaya çıktı! Galatasaraylı yıldız ve Inter...Devre arasında Inter yetkilileri Nelsson'un menajeriyle görüşerek resmi teklif yapmak istedi ancak Galatasaraylı yönetici, takım Avrupa Ligi'nde devam ettiği için 'sezon sonu tekrar görüşürüz diyerek' teklifi geri çevirdi.INTER TEKRAR DEVDEREInter yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Nelsson'un menajeriyle görüşerek tekrar resmi teklif yapmak istedi.Ancak G.Saraylı yönetici ise bu kez, 'Seçime gidiyoruz. Yeni yönetimle bu konuyu görüşürsünüz' yanıtını verdi.INTER TRANSFERDE ISRARLISerie A devi Inter, Nelsson'u kadrosuna katmakta çok ısrarlı. İki kez resmi teklif yapmak isteyen İtalyanlar, yeni yönetimin seçilmesinin ardından Nelsson transferi için tekrar devreye girecek.Galatasaray'ın 7 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Nelsson bu sezon sarı-kırmızılı formayı 40 resmi maçta forma giydi.Nelsson'un savunmada Marcao ile uyumu da sezon boyunca dikkat çekti.Transferin gerçekleşmesi durumunda sarı kırmızılıların önemli bir bonservis geliri elde etmiş olacak.