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Muhalefetin anketçisinden seçim skandalı!

Muhalefete yakınlığıyla bilinen MetroPoll araştırma şirketi sahibi Özer Sencar katıldığı canlı yayında skandal ifadeler kullandı. Sunucunun "Belediye başkanları aday olduğunda oradaki görevi AK Parti'li bir isime devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?" sorusuna yanıt veren Sencar'ın açıklamaları tepki çekti.

Muhalefetin anketçisinden seçim skandalı!
Ekleme: 24.05.2022 - 01:36 Güncelleme: 24.05.2022 - 01:37 / Editör: Ozge Selin
Muhalefetin anketçisinden seçim skandalı!
2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayının kim olacağı konusunu gündemdeki yerini korurken muhalefete yakınlığıyla bilinen Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar, katıldığı bir televizyon programında skandal ifadelere başvurdu. Sunucunun 'Belediye başkanları aday olduğunda oradaki görevi AK Parti'li bir isime devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?' yanıt veren Sencar'ın İstanbul önerisi tepkilere neden oldu.

SEÇİLDİKTEN ÜÇ GÜN SONRA...

İmamoğlu'nun 2023'te olası adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunan Sencar, sunucunun, 'Belediye başkanları aday olduğunda oradaki görevi AK Parti'li bir isime devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?' sorusuna 'Alınmalı tabii ki. Türkiye'yi mi almak lazım, İstanbul'u mu almak lazım? Türkiye'yi alma gücün varsa, o ümidin, hazırlığın varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten üç gün sonra da oraya kayyum atarsın.' diye konuştu.
Muhalefetin anketçisinden seçim skandalı!
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