Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir gündem ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Beştepe'deki toplantıda iç ve dış gelişmeler masaya yatırıldı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu da öncelikli gündem maddesi olarak ele alındı. Öte yandan açık cezaevi izinlerinin uzatılmasına ilişkin karar da bu kabine toplantısında ele alındı. Enflasyon ve ekonomide alınacak tedbirlere ilişkin de ilgili bakanlıklar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmeleri yine kabinenin gündemindeydi. 3 saat süren toplantı sona erdi.Kritik toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.13 Mayıs'ta 39. vefat yıl dönümünde üstad Necip Fazıl'ı andık. Ülkemizin gurur verirci eserlerinden olan Rize-Artvin Havalimanı'nı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile açtık. Rize-Artvin Havalimanı yıllık 3 milyon yolcu kapasitesi olacak.Milli Mücadele'nin işaret fişeği olarak gördüğümüz 19 Mayıs'ta Ankara'da gençlerimizle kucaklaştık. Heyecanlarıyla, enerjileriyle bizlere unutulmaz anlar yaşatan gençlerimize şükranlarımızı sunuyorum.3 tane gencimizi Hakk'a uğurladık. Gençlerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Kaza sonrasında acımızı paylaşan herkese şükranlarımı sunuyorum.Geçtiğimiz hafta dünya şampiyonu olan boksörlerimizi tebrik ediyorum. Tekvandocularımızı da tebrik ediyorum. Türkiye'ye bu gururları yaşatan gençlerimizin alınlarından öpüyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğini umuyorum.Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlik yolunu açıyoruz. Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz şubelere başvurabilir.Açık cezaevlerinde 31 Mayıs'ta sona eren kovid 19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz.Muhalefet maalesef 1908'in 1 adım ötesine geçememiş halde istemezükçülüknün bir adım ötesine geçebilmiş değil. Sorumluluğumuzun milletimize karşı olduğu şuuruyla, gerekeni yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yapılan her yatırıma bir kulp takan, her projeye karşı çıkan sığ bir muhalefetle karşı karşıyayız.Bu ülkede "siz oy verin, gerisine sonra bakarız" siyasetinin devri kapanalı çok oldu.Hayat pahalılığı başta olmak üzere çektiğimiz sıkıntıların farkındayız. Türkiye bu durumu hak etmiyor. Bugüne kadar bu ülkenin her sıkıntısını biz çözdüysek, yine biz çözeriz. Geçici sorunlar karşısında paniğe kapılmıyoruz, kazanımlarından taviz vermek yerine hedeflere doğru daha hızlı yol alıyoruz. Hayat pahalılığının yükünü azaltacağız.Geçmişte ülkemizi, darbeciler, siyasi ve ekonomik tetikçiler ile istediği gibi yönlendiriler, kendi güvenlikleri dışında hiçbir şeyi önemsemeyenler Türkiye'nin yükselişine tahammül edemiyor.Ukrayna'ya işe yarar tek desteği biz verdik. Krizin çözümüne hiçbir katkısı olmayacak şovlar yerine, Rusya ile önce ateşkesin oluşması için görüşmeleri biz sağladık.Hollanda Başbakanı Sayın Rutte ile, İngiltere Başbakanı Johnson ile, Stoltenberg ile İsveç'in NATO'ya girme konusunda enine boyuna tartıştık. Teröre destek veren bir ülkenin NATO'da yer almasını biz kabul edemeyiz dedik.Şu anda AB ülkelerine 400 milyar Avro borcu olan bir Yunanistan var. F-16'ları Türkiye'ye vermeyin diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir.Stokholm sokaklarında terör örgütleri, örgüt liderlerinin posterleri ile gösteri yaptılar. Sayın Anderson, bak sokaklarında terör gösterileri yapılıyor ve senin polisin onları korumaya alıyor. Aynısı Almanya'da da yaşanıyor. Ama orada bizim vatandaşlarımız bir gösteri yaptığında, Alman polisi şiddet uyguluyor. Hatta bunu 15-16 yaşındaki Türk çocuklarına yapıyor.Atılması gereken adımları nasıl atacağımızı biliyoruz.Güney sınırlarımız boyunca güvenli bölge adımlarının eksik yerlerini tamamlıyoruz. TSK, istihbarat, emniyet hazırlıklarını tamamlayınca bu harekat başlayacaktır.Uzay alanında iddiasını ortaya koyan bir Türkiye için Milli Uzay Programı'nı açıklamıştım. İddialı ama ayakları yere basan 10 hedefi sizlerle paylaşmıştım.Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk Vatandaşının uzay üssüne gönderilmesi sürecini başlatıyoruz. Uzaya göndereceğimiz vatandaşımız, yer çekimsiz uzay ortamında yapmak istediklerini yapma imkanına sahip olacak. Bu süreç için, uzaya.gov.tr hesabını oluşturduk. 45 yaş altı vatandaşlarımız bu görev için başvuru yapabilirler. 2 adayımız gerekli eğitimleri alacak. Bu iki adaydan 1'i, uzay istasyonuna gönderilecek. Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak arkadaşımız, gelecek nesillere de rol model olacak.İstanbul'da, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve suçun işlendiği tarihte CHP'li Maltepe Belediyesinde üst yönetimde olan kişiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatılmıştı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.Emniyette ifadeleri süren 21 şüpheliden biri işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 1 kişinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 19 şüpheli ise bugün gözaltı sürelerinin dolmasıyla birlikte İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.Savcılık, adliyeye getirilen şüpheliler hakkında 4 gün daha ek gözaltı karar verdi. Emniyete geri götürülen şüphelilerin gözaltı sürelerinin bitmesinden sonra yeniden adliyeye getirilmesi bekleniyor.