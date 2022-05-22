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Süleyman Soylu'dan Niğde'deki kazaya ilişkin açıklama... 3 kişi ölmüş 41 kişi yaralanmıştı!

Niğde'de meydana gelen kaza sonrası yaralı gençleri ziyaret eden Süleyman Soylu, şoförün uyuması nedeniyle aracın şarampole devrildiğini söyledi.

Süleyman Soylu'dan Niğde'deki kazaya ilişkin açıklama... 3 kişi ölmüş 41 kişi yaralanmıştı!
Ekleme: 22.05.2022 - 14:11 Güncelleme: 22.05.2022 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Süleyman Soylu'dan Niğde'deki kazaya ilişkin açıklama... 3 kişi ölmüş 41 kişi yaralanmıştı!
Niğde'de AK Parti'nin düzenlediği Gençlik Festivali'nden dönen Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Erkan Kandemir’le birlikte, yaralıların kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Yaralı gençleri ziyaret etti
Soylu, Sarıeroğlu ve Kandemir’le, hastanede yaralıları ziyaret etti, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Soylu ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, azanın şoförün uyumasından kaynaklandığını belirtti.

Süleyman Soylu'dan Niğde'deki kazaya ilişkin açıklama... 3 kişi ölmüş 41 kişi yaralanmıştı!

Kazayla ilgili detaylı bilgi verdi
Soylu şu açıklamaları yaptı:

"Niğde Valimiz, İl Sağlık Müdürümüz, emniyet ile jandarma görevlilerimiz ve bütün arkadaşlarımız, akabinde ambulanslarla hastaneye sevkler başlatılmıştır. 44 evladımızın öncelikle hem Niğde Bor Devlet Hastanesi, hem Niğde Devlet Hastanesi ardından da bir bölümü de Konya Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevkleri gerçekleştirildi. 18 kardeşimiz Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde, diğerlerinin de Niğde Bor ve Niğde Devlet Hastanesi'ne sevkleri gerçekleştirildi. Kaza yerinde 2 tane kardeşimizi kaybettik, hastaneye sevkinde de yine bir kardeşimizi de kaybettik.

Süleyman Soylu'dan Niğde'deki kazaya ilişkin açıklama... 3 kişi ölmüş 41 kişi yaralanmıştı!

"5 kardeşimiz yoğun bakımda, 28 kardeşimiz gözlem altında"
Ereğli'deki 12 kardeşimiz Konya'daki Şehir Hastanesi'ne getirildi ve onları taburcu ettiler. 6 kardeşimizin hala tedavileri devam ediyor. Şuanda Kayseri'deki Erciyes Üniversitemize 1 kardeşimiz sevk edildi, 1 kardeşimiz Konya'da yoğun bakımda, 3 kardeşimiz de burada yoğun bakımda. Yani 5 kardeşimiz yoğun bakımda, 28 kardeşimiz gözlem altında. Diğerlerinde bir hayati tehlike söz konusu değil. Yoğun bakımdakileri de bütün imkanlarla beraber doktorlarımız takip ediyor"

Süleyman Soylu'dan Niğde'deki kazaya ilişkin açıklama... 3 kişi ölmüş 41 kişi yaralanmıştı!

"Kaza, şoförün uyumasından kaynaklı"
Kazayla ilgili de bilgi veren Soylu, "Kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığı, şoförün ilk verdiği beyanda ortaya çıkıyor. Elbette ki acımız büyük. Sabah kaza olur olmaz gerek ben gerek Erkan Bey, cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. Bu saatten itibaren de birçok kez kendilerine bilgi arz ettik. Sayın cumhurbaşkanımızın da bu konudaki üzüntülerini, genç kardeşlerimize, dava arkadaşlarımıza, her birinden gelecek adına ailelerimizin ve bizlerin ümit beslediği bu arkadaşlarımızı Allah cennetiyle buluştursun. Allah rahmet eylesin. Hem milletimizin başı sağ olsun, hem parti gençlik kollarımızın başı sağ olsun hem de aileleri ve yakınlarının başı sağ olsun. Allah böyle bir acıyla da kimseyi sınamasın" dedi.

Süleyman Soylu'dan Niğde'deki kazaya ilişkin açıklama... 3 kişi ölmüş 41 kişi yaralanmıştı!
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Süleyman Soylu'dan Niğde'deki kazaya ilişkin açıklama... 3 kişi ölmüş 41 kişi yaralanmıştı!
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