  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,85 - 16,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!

Ailesiyle birlikte Ukrayna'da yaşanan savaştan kaçarak Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Oleksiy Navrotskyy 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklarını bıçaklayarak öldürdü!. Cinnet getirdiğini söyleyen babanın intihara karşı tedbirlerin alındığı bir hücrede tutulduğu aktarılırken minik çocukların cansız bedenlerini ise alan olmayınca Antalya Adli Tıp Kurumu'nda bekletildiği belirtildi.

Ekleme: 22.05.2022 - 14:17 Güncelleme: 22.05.2022 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!
Ukrayna'da yaşanan savaştan kaçarak Antalya'nın Alanya ilçesine babaları Oleksiy Navrotskyy'nin (38) cinnet getirerek bıçaklayarak öldürdüğü 3 yaşındaki erkek çocuğu K.N. ve 6 yaşındaki kız çocuğu T.N.'nin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'nda bekletiliyor. Korkunç olayın ardından tutuklanarak cezaevine konular baba ise intihara karşı özel hücrede tutuluyor.

Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!

ŞOKE EDEN DETAY: ANNE ÇEVREDİKLERDEN YARDIM İSTEDİ!

Önceki gün Alanya ilçesinde Saray Mahallesi'nde meydana gelen olayda, savaştan kaçarak ilçeye yerleşen Ukraynalı anne Y. Navrotskyy'nin, eşi Oleksiy Navrotskyy'nin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtip çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!

3 VE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kadının yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde evde 3 yaşındaki erkek çocuğu K.N. ve 6 yaşındaki kız çocuğu T.N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!

KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEMİŞ

Baba ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinnet getiren kocanın, eşi Y. Navrotskyy'ni de öldürmeye çalıştığı, kadının kendini bir odaya kilitleyerek kurtulduğu ortaya çıktı. Katil baba Oleksiy Navrotskyy'nin Ukrayna'da bir dönem milletvekili yaptığı aynı zamanda 2009-2014 - Ukrayna Verkhovna Rada Ofisi'nde Ukrayna Halk Vekilinin danışman yardımcısı olarak da görev yaptığı belirlenen cani babanın, 2012-2013 Uluslararası Hayır Kurumu 'Ukrayna'da Ekonomik Reformlar Fonu' Tıbbi Reform Danışmanı, Ukrayna Ulusal Projelerinin Yatırım ve Yönetimi Devlet Ajansında Ulusal Proje 'Zamanında Yardım' Başkanı olarak görev yaptığı, 2006 yılında V toplantısının Kharkiv bölgesinin Bölge konseyi milletvekili, 2010 yılında, VI toplantısının Kharkiv bölgesinin milletvekili ve son olarak da Kasım 2015'te, 7'inci toplantının Kharkiv Kent Konseyi'ne milletvekili seçildiği öğrenildi.

Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!

'SAVAŞ NEDENİYLE PSİKOLOJİM BOZULDU! CİNNET GETİRDİM'

Oleksiy Navrotskyy'nin ifadesinde, 'Ülkemdeki maddi durumum iyi. Savaşın başlamasıyla 1,5 ay önce Alanya'ya geldik. Savaş nedeniyle psikolojim bozuldu. Psikolojim bozulduğu için bu olay gerçekleşti. Ne yaptığımı bilmiyorum sakinleştirici kullanıyorum ne yaptığımın bilincinde değilim' dediği öğrenildi.

Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!

CENAZELER ALINMADI

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan iki çocuğun cenazeleri alınmadı. Yetkililer otopsi işlemlerinin ardından yasal olarak annenin gelip çocukları alabileceğini kaydetti.

Anne Y. Navrotskyy'n ise iki çocuğunun cenazesinin Ukrayna'ya götürmek istediği ancak kesin karar vermediği öğrenildi. Cenazeleri ise 3 gün içinde alacağını bildirdiği kaydedildi.
ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Açıklama kabul edilemez'
ABD'nin Türkiye korkusu: İyi ilişkiler içinde olmak çıkarımıza; Başkan Erdoğan'ın NATO tepkisi gündemden düşmüyor
CHP'de büyük çatlak! Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' demişti
Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybedenlere nefret kustular!
Tek seferde en yüksek yakalama! 50 milyon makaron ele geçirildi! Bakan Soylu duyurdu...
Süleyman Soylu'dan Niğde'deki kazaya ilişkin açıklama... 3 kişi ölmüş 41 kişi yaralanmıştı!
Türkiye'den ABD'ye 'Uyarı' misillemesi! 'Büyük gösterilere karşı dikkatli olun'
MİT’ten bir nokta operasyonu daha! Ahmed Rubar etkisiz!
Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni hesaplar: 9000 ve 7200 gün formülü! İşte EYT'de son durum...
Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği açıklaması! Vaka görüldü mü nasıl bulaşıyor?
O dostluk bozuldu! İsveç'in açıklamalarının ardından PKK'lı vekil nefret kustu, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti
İmamoğlu ve Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu!
Böyle ihanet görülmedi! CHP'li belediyeler kasalarını DHKP-C'ye açtı
THODEX davasında yeni gelişme! Kripto Fatih için flaş karar
Avrupa'nın ikiyüzlülüğü! Göçmen mi istemiyorsunuz Müslümanlara mı karşısınız?
Kira fiyatlarına düzenleme! 3 bakanlık devrede: İşte masadaki uygulama
Niğde’de otobüs şarampole uçtu! 2 ölü 42 yaralı!
CHP'de adaylık kaosu! Kapılar kapandı!
İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması!
CHP'de Atatürk yasağı! Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi vardı!
Meteorolojiden 17 ile yağış uyarısı: Öğle saatlerine dikkat

Meteorolojiden 17 ile yağış uyarısı: Öğle saatlerine dikkat

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü alarmı: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Maymun çiçeği belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Memur maaşı ile çifte kazanç! İşte Temmuz zammı ile birlikte ek ödeme tablosu...

Memur maaşı ile çifte kazanç! İşte Temmuz zammı ile birlikte ek ödeme tablosu...

Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!

Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!

Bodrum'da sezon öncesi dudak uçuklatan ücretler! Loca 10 bin euro, lahmacun 200 TL...

Bodrum'da sezon öncesi dudak uçuklatan ücretler! Loca 10 bin euro, lahmacun 200 TL...

Irak'ta yeni virüs alarmı! Vakalar artıyor!

Irak'ta yeni virüs alarmı! Vakalar artıyor!