Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!

Ukrayna'da yaşanan savaştan kaçarak Antalya'nın Alanya ilçesine babaları Oleksiy Navrotskyy'nin (38) cinnet getirerek bıçaklayarak öldürdüğü 3 yaşındaki erkek çocuğu K.N. ve 6 yaşındaki kız çocuğu T.N.'nin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'nda bekletiliyor. Korkunç olayın ardından tutuklanarak cezaevine konular baba ise intihara karşı özel hücrede tutuluyor.ŞOKE EDEN DETAY: ANNE ÇEVREDİKLERDEN YARDIM İSTEDİ!Önceki gün Alanya ilçesinde Saray Mahallesi'nde meydana gelen olayda, savaştan kaçarak ilçeye yerleşen Ukraynalı anne Y. Navrotskyy'nin, eşi Oleksiy Navrotskyy'nin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtip çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.3 VE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜKadının yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde evde 3 yaşındaki erkek çocuğu K.N. ve 6 yaşındaki kız çocuğu T.N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEMİŞBaba ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinnet getiren kocanın, eşi Y. Navrotskyy'ni de öldürmeye çalıştığı, kadının kendini bir odaya kilitleyerek kurtulduğu ortaya çıktı. Katil baba Oleksiy Navrotskyy'nin Ukrayna'da bir dönem milletvekili yaptığı aynı zamanda 2009-2014 - Ukrayna Verkhovna Rada Ofisi'nde Ukrayna Halk Vekilinin danışman yardımcısı olarak da görev yaptığı belirlenen cani babanın, 2012-2013 Uluslararası Hayır Kurumu 'Ukrayna'da Ekonomik Reformlar Fonu' Tıbbi Reform Danışmanı, Ukrayna Ulusal Projelerinin Yatırım ve Yönetimi Devlet Ajansında Ulusal Proje 'Zamanında Yardım' Başkanı olarak görev yaptığı, 2006 yılında V toplantısının Kharkiv bölgesinin Bölge konseyi milletvekili, 2010 yılında, VI toplantısının Kharkiv bölgesinin milletvekili ve son olarak da Kasım 2015'te, 7'inci toplantının Kharkiv Kent Konseyi'ne milletvekili seçildiği öğrenildi.'SAVAŞ NEDENİYLE PSİKOLOJİM BOZULDU! CİNNET GETİRDİM'Oleksiy Navrotskyy'nin ifadesinde, 'Ülkemdeki maddi durumum iyi. Savaşın başlamasıyla 1,5 ay önce Alanya'ya geldik. Savaş nedeniyle psikolojim bozuldu. Psikolojim bozulduğu için bu olay gerçekleşti. Ne yaptığımı bilmiyorum sakinleştirici kullanıyorum ne yaptığımın bilincinde değilim' dediği öğrenildi.CENAZELER ALINMADIAntalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan iki çocuğun cenazeleri alınmadı. Yetkililer otopsi işlemlerinin ardından yasal olarak annenin gelip çocukları alabileceğini kaydetti.Anne Y. Navrotskyy'n ise iki çocuğunun cenazesinin Ukrayna'ya götürmek istediği ancak kesin karar vermediği öğrenildi. Cenazeleri ise 3 gün içinde alacağını bildirdiği kaydedildi.