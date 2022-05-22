Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybedenlere nefret kustular!

AK Parti'nin Adana'daki gençlik şöleninden dönen yolcu otobüsü kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti. Vefat eden gençler hakkında insanlık dışı ifadeler kullanan sosyal medya kullanıcıları 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Adana'da AK Parti'nin düzenlediği gençlik şöleninden dönen öğrencileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJITürkiye'yi yasa boğan kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasetçi ve partiden taziye mesajları yayımlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum' ifadelerini kullandı.Kaza sonrasında bazı sosyal medya kullanıcıları, hayatını kaybeden gençlerle ilgili insanlık dışı yorumlarda bulundu.İşte o paylaşımlardan bazıları: