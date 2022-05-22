Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Kaftancıoğlu çıkışı: Çıkıp o sözleri mitingde söyleseydi...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. 'Küfür ve hakaret kimden kime doğru yapılırsa yapılsın sadece Türkiye'de değil sadece her yerde suçtur.' diyen Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve annesine küfrü ifade özgürlüğü olarak görüyorsa, Kılıçdaroğlu mitingde çıkıp tekrar etseydi' ifadelerini kullandı.Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde;(AK Parti'nin gençlik şöleninden dönen otobüsün kaza geçirmesi) Hayatını kaybeden gençlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim mağfireti ve merhametiyle muamele eylesin. Yaralı kardeşlerimiz var. Onlar için de acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili hem adli hem idari açıdan işlemler başlatıldı. Maalesef üzüntümüz büyük.KANUNLARA UYMAMAYA TAHRİK SUÇTUR(Kılıçdaroğlu'nun, 'Mahkemeyi de kararını da tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır, nokta' açıklaması) Ben, devam eden yargılamalarla ilgili hiç konuşmadım. Ancak burada bir karar çıktı. Kararlar eleştirilebilir. Kılıçdaroğlu da eleştirilebilir. Ama bunun temiz dille, saygı içinde olması lazım. Kılıçdaroğlu, 'Ben mahkemeyi tanımıyorum' diyor. Türkiye bir hukuk devletiyse, mahkemeler bir karar verdiyse, hukuk devletini dilinden düşürmeyen kişinin, 'Kararı beğenmedim. Ben karşıyım ama ortada mahkeme kararı vardır. Elbette gereği yapılacaktır' demesi icap eder. Bu kanunlara uymamaktır. Kanunlara uymamaya tahrik suçtur.TÜRKİYE'DE TWEET ATTI DİYE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILAN BİR KİŞİ YOKTürkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve annesine küfrü ifade özgürlüğü olarak görüyorsa, Kılıçdaroğlu mitingde çıkıp tekrar etseydi. Hakaret sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde suçtur. Küfrediyor, hakaret ediyor, ifade hürriyeti diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendine karşı açtığı hakaretlerle ilgili kaç tane açtığı dava var, bilmiyoruz. Sayın Akşener'in kaç tane şikayetçi olduğu kişi var, ne kadar tazminat var? Kaftancıoğlu için de geçerli. O zaman bunların kendileri hakkında söylenen hiçbir söz hakkında şikayetçi olmaması lazım.İKİ, ÜÇ KİŞİ ÜZERİNDEN TÜRKİYE'DEKİ HUKUK SİSTEMİNİ KİMSE SORGULAYAMAZSadece bir, iki isim üzerinden hem Avrupa Konseyi hem Türkiye içinde hükümler veriliyor. Türkiye'de cezaevinde o kadar kişi var, onlar üzerinden bu iddialar dile getirilmiyor. İki, üç kişi üzerinden Türkiye'deki hukuk sistemini kimse sorgulayamaz, buradan da adil bir sonuca varamaz.