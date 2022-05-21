  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,85 - 16,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya Finlandiya'nın gazını kesti

NATO üyelik başvurusu yüzünden kriz yaşayan Finlandiya ve Rusya arasında bir kez daha ipler gerilecek. Rusya'nın finlandiya'ya gaz akışını durdurduğu açıklandı.

Rusya Finlandiya'nın gazını kesti
Ekleme: 21.05.2022 - 10:06 Güncelleme: 21.05.2022 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Rusya Finlandiya'nın gazını kesti
Rusya, NATO üyeliği konusunda pürüz yaşadığı Finlandiya'nın gaz akışını kesti. Açıklama Finlandiyalı gaz dağıtım şirketi tarafından yapıldı.

Finlandiyalı enerji şirketi Gasum tarafından yapılan açıklamada ülkenin gaz satın alırken Ruble ile ödeme yapmayı kabul etmediği; gaz akışının bu sebeple durdurulduğu söylendi.
Gasum ülkenin, Finlandiya ve Esyonta'yı birbirine bağlayan Balticconnector boru hattı üzerinden gaz almaya devam edeceğini söyledi.
Rusya Finlandiya'nın gazını kesti
Ukraynalı kadınlar: Erdoğan Putin'le konuşabilecek tek güç
Ruble gaza geldi: Son yedi yılın zirvesinde
Kadıköy Belediyesi rüşvet soruşturmasında yeni gelişme: 32 şüpheli tutuklandı
Ukraynalı çocuklardan dünyaya barış mesajı! 'Emine Erdoğan bizi ölümden kurtardı'
YPG/PKK’dan yeni kirli oyun
Ünlü şefin restoranında istinat duvarı çöktü! Eski diplomatın feci sonu
CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı
Tekvando antrenörü tokat atmıştı: Sporcu İrem Pala’nın sözleri şaşkınlık yarattı!
İstanbul Haliç’te şaşırtan görüntü: Suyun rengi bakın ne hale geldi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarih yazan kadın boksörleri tebrik etti
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü
TCMB'nin altın rezervleri 690 tona yaklaştı
Bakan Kirişci açıkladı: 25 milyon 414 bin 535 TL'lik desteği bugün hesaplarına aktarıyoruz
Emine Erdoğan'dan altın yumruklara kutlama!
Hazine ve Maliye Bakanlığından 0.89 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı: Düşük faizli kredi kullanım şartlarını duyurdu
Rusya NATO için başvuran ülkenin gazını kesiyor: Yarın sabah vanalar kapanacak!
Almanya Başbakanı Scholz, Katar Emiri Al Sani ile enerji güvenliğini görüştü
ABD'de Biden'a kamuoyu desteği en düşük seviyeye indi!
Başkan Erdoğan'dan Kolombiya Devlet Başkanı ile ortak basın toplantısı
Bodrum’da su altı sergisi

Bodrum’da su altı sergisi

Dünyanın ilk uçan yarış aracı: Airspeeder Mk3

Dünyanın ilk uçan yarış aracı: Airspeeder Mk3

Adana'da acı bekleyiş: Seyhan Nehri’ne giren 2 genç kayıp!

Adana'da acı bekleyiş: Seyhan Nehri’ne giren 2 genç kayıp!

Güneş'in en yakın görüntüsü çekildi

Güneş'in en yakın görüntüsü çekildi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alacak

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı