Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez, Türkiye'yi ziyaret edecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı İvan Duque Marquez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle bir çalışma ziyareti yapacak. 20-22 Mayıs tarihleri arasındaki ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası konular da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kolombiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Iván Duque Márquez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 20- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Kolombiya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmekte. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif metinlerin imzalanması da gündemde olduğu bildirildi.