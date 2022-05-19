İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Soylu görüşmede, çok boyutlu stratejik ilişkilere ve yakın iş birliğine sahip iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında, başta güvenlik ve göç yönetimi alanlarındaki ortak komisyon toplantıları ve karşılıklı ziyaretlerin gelecek dönemde de artarak süreceğini ifade etti.Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye krizi, düzensiz göçle mücadele, sınırlarda yerli ve milli imkanlarla alınan güvenlik önlemleri, insani yardımlar ile PKK/PYD ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele konuları ele alındı.