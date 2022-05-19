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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM Göç Forumu’nda önemli mesajlar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Göç Forumu’nda yaptığı açıklamada “Türkiye 2014’ten beri en çok göçmen ağırlayan ülke” dedi..

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM Göç Forumu’nda önemli mesajlar.
Ekleme: 19.05.2022 - 19:11 Güncelleme: 19.05.2022 - 19:17 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM Göç Forumu’nda önemli mesajlar.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenleri geri itmesinin bir çok can kaybına neden olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye 2014'ten beri en çok göçmen ağırlayan ülke' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM Göç Forumu’nda önemli mesajlar.
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