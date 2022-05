Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesiste skandal görüntüler!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Türkiye'nin buz sporlarında ilk olimpik tesisi BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nda bulunan buzların eridiği ortaya çıktı.TESİS SON 1 AYDA TAM 3 HAFTA KAPALIPistteki buzlar eridiği gerekçesiyle BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun kapalı kaldığı, tesisin son 1 ayda tam 3 hafta kapalı kaldığı öğrenildi. Tesisin ısıtma sisteminin aktif olmadığı, buz yapma ve temizleme araçlarının sürekli arızalandığı ifade edildi. Tesiste antrenman yapan öğrencilerin kullanacağı sıcak suyun olmadığı bildirildi.TESİSİN BAKIMINA BÜYÜKŞEHİR DEĞİL BUZ ANTRENÖRLERİ YAPIYORTadilat sebebiyle kapalı olan tesisin temizliğini Ankara Büyükşehir Belediyesi yerine buz antrenörleri yaptığı ifade edildi. Antrenörlerden birisi ise kullanma yetkisi olmadığı halde buz temizleme aracını kullandığı öğrenildi.6 YAŞINDAKİ ÇOCUK BUZ TEMİZLEME ARACINDABELPA Buz pateni antrenörünün, 6 yaşındaki bir çocuğu alarak buz temizleme aracını kullandığı tespit edildi. Antrenörün hiçbir güvenlik önlemi almadan çocuğu yanında bulundurarak hayatını tehlikeye atması dikkat çekti.TESİS TADİLAT GEREKÇESİYLE KULLANIMA KAPATILDIAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nu Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 17 Kasım 2020 tarihinde devralmıştı.Mansur Yavaş, bakımlı ve kullanılabilir olan buz pateni pistinin olduğu tesisi tadilat gerekçesiyle kullanıma kapatmıştı. Tesis, 15 Şubat 2022 tarihinde yeniden hizmete açılmıştı.CAN: DERSE GELEN ÖĞRENCİLER ISLANIYORAntrenör Deniz Can, 'Ders saatinde merkeze geldiğimizde her seferinde kullanıma kapalı bir tesisle karşılaştık. Tesiste buz pateni antrenörü olarak görev alan hocalarımız buz temizliği yaptı. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin burayı denetlemesi ve görevini yerine getirmesi gerekiyordu. Görevini yerine getirmediği için buradaki görevliler kendi çabalarıyla halka hizmet vermeye çalışıyor. Ne yazık ki buz pistindeki aşırı erime devam ettiği için derse giren öğrencilerimizin ıslanmasına sebep oluyor. Bu tesisin belirsizliği ve hizmet eksikliği vatandaşı da bizleri de yordu' dedi.DEMİR: BUZ PİSTİ HİÇ BU KADAR KAPALI KALMAMIŞTIYağmur Demir (Sporcu): 19 aydır tadilat olduğu söyleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi maalesef görevini yerine getirmiyor. Buz pistini düzenli olarak halkın kullanımına açamadı. Başkent kendine yakışmayacak şekilde yönetiliyor. Sürekli makine arızası olduğu bahanesi öne sürülüyor. Yıllardır hizmet aldığımız bu tesiste artık verimli çalışamıyoruz. Hiç bu kadar kapalı kalmamıştı. Bu kötü hizmete artık son vermeleri gerekiyor.BAŞER: BÜYÜKŞEHİR'DEN HİZMET ALAMIYORUZMelih Başer (Sporcu velisi): Buz Pateni açıldı' diye geliyoruz fakat hiç hizmet alamıyoruz. Her şey eksik, soyunma odaları yetersiz, sürekli tadilat yapılacağı söyleniyor, aylardır hiçbir şey yapılmıyor. Pistteki buzlar eridiği için tesis kapalı kalıyor. Son 1 ayda tam 3 hafta kapalı kaldı. Her geldiğimizde kapalı olduğu söyleniyor, ne yazık ki herkes mutsuz şekilde geri dönüyor. Bu durum Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hiç umurunda değil. Tesisin ısıtma problemi olduğu için çocuğumun antrenmanları yarım kaldı ve defalarca ağlayarak eve döndü. Çocuklarımız da biz de hayal kırıklığı yaşıyoruz. Soyunma odalarının yetersizliğini, sıcak suyun olmamasını, tesisin ısıtmasının çalışmamasını göze alıp geliyoruz. Ona rağmen hizmet alamıyoruz.KAYA: KİRAMI DAHİ ÖDEYEMİYORUM, ZOR DURUMDAYIMTuran Kaya (Esnaf): Ankara Büyükşehir Belediyesi, BELPA Buz Pateni'ni 17 Kasım 2020 tarihinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden devraldı ve 19 aydır tadilat nedeniyle kapalı tutuyor. Tam 19 aydır hiçbir tadilat yapılmadan bomboş bekletiliyor. Sporcu, halk, esnaf mağdur oldu. 19 aydır tadilat yapacağız ve esnafları çıkaracağız demekten başka hiçbir şey yapmadılar. Belediye BELPA Buz Pateni salonunda bulunan esnaflara tahliye davası açtı. Restoranım Ankara Büyükşehir Belediyesi yüzünden aylardır kapalı. Kiramı dahi ödeyemiyorum, zor durumdayım.GÜNGÖR: EKMEĞİMİZDEN OLDUKBahri Güngör (Kantin İşletmecisi): Ankara Büyükşehir Belediyesi bu tesisteki esnaflara tahliye davası açtı. Tesis sürekli bir bahane ile kapalı olduğu için aldığım mallar elimde kaldı ve her geçen gün zarar ediyorum. Belirsizlik içindeyiz önümüzü göremiyoruz. Bizlere bunu yaşatanlara hakkımı helal etmiyorum. Buradaki esnafın amacı evine ekmek götürmekti, bizi ekmeğimizden ettiler.BALTA: KİRA ÖDEDİĞİM HALDE DÜKKANIMI AÇAMIYORUMDeniz Balta (Spor Mağaza İşletmecisi): Belediye vatandaşa hizmet vermesi gerekirken esnafın ekmeğine göz dikti. Tesis sürekli kapalı tutulduğu için kira ödediğim halde dükkanımı açamıyorum. Evimin geçimini sağlayamıyorum. Borç içindeyim. ABB yüzünden gelirimizden olduk. Göreve gelirken 'Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz ekmekle oynamak namussuzluktur, şerefsizliktir' diyenler bizi ekmeğimizden edip, tahliye davası açtılar. Onların yüzünden mağdur oldukİHALEYE TEMİNATSIZ GİRİLDİAnkara Büyükşehir Belediyesi'nin soğutma makinelerinin tamiratının ve buz pisti onarımının uzman olmayan kişilere yaptırması sonucu elektrik enerjisini boşa harcayarak kamuyu zarara uğrattığı iddia ediliyor. BELPA Buz Pateni tadilatı hakkında hazırlanan bilirkişi raporuna göre tadilatın, 5 milyon TL'ye yapılabilecekken, geçici teminat yatırmamış bir firmaya 57milyon 870 bin TL teklif verdi. BELPA Buz Pateni tadilatı için açılan ihaleye tek bir firma katıldığı ve teminat yatırmadığı için ihale iptal edildiği öğrenildi.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, BELPA Buz Pateni tadilatı için tutulan bilirkişi raporunda yer almadığı halde tesisin dış cephesini cam kompozit ile kaplatarak kamuyu zarara uğrattığı ifade edildi. Bilirkişi raporunda, BELPA Buz Pateni tesisin açılışının yapıldığında kullanıma hazır pateninin olmadığı belirlendi.