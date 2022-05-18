Tüyler ürperten vahşet! Cesedi yem olarak attılar!

İzmir'in Çeşme ilçesinde öldürülen 66 yaşındaki inşaat bekçisi Adem Tan cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıktı.İnşaat bekçiliği yapan evli 2 çocuk babası 66 yaşındaki Adem Tan ile ilgili kayıp ihbarı yapılması üzerine Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Adeta iğne ile kuyu kazar gibi çalışan Çeşme polisi olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı.Ekipler ilçede hurdacılık yapan Ümit G. ve imam nikahlı eşi Necla T.'nin, Adem Tan ile aralarında husumet olduğunu belirledi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından Ümit G. ile Necla T.'yi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan imam nikahlı çift emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf etti. Şüpheli çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.Adem Tan'ın evlerine gidip geldiği, ailecek görüştükleri arkadaşı Ümit G.'nin imam nikahlı eşi Necla T.'ye 'Bir Ordulu var sana aşık. Emekli maaşı var. Sana üzülüyorum' diyerek üstü kapalı şekilde teklifte bulunduğu anlaşıldı. Ümit G. arkadaşı Adem Tan'ı yemeğe davet etmek isteyince Necla T. bunu istemedi. Ordulu olan Adem Tan'ın kendisine asıldığını ve bu nedenle evine gelmesini istemediğini söyleyen Necla T. bunu imam nikahlı eşine anlatınca çift şeytani bir plan yaptı.Çift Adem Tan'ı evlerine yemeğe davet etti. Yemek sırasında Adem Tan ile Ümit G. arasında asılma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adem Tan ile Ümit G. yumruklaştı. Arbede esnasında Necla T., Tan'ın başına keserle vurdu. Tan kanlar içerisinde yerde kaldı. Necla T. panikle yakındaki barakaya kaçtı. Ümit G. de kanlar içerisinde yerde yatan Tan'ı öldürdü. Ümit G. ile Necla T.'nin Tan'ın cesedini battaniyeye sararak yaktı. Çift yanmış cesedi daha sonra ormanlık alana hayvanların yemesi için bıraktı. Soruşturmayı hızlandıran Çeşme polisi cesedi hayvanlar yemeden bularak cinayeti aydınlattı.Adem Tan'ın imam nikahlı eşini rahatsız ettiğini ve bu yüzden tartıştıklarını, tartışmanın üzerine de keserle başından vurarak öldürdüklerini ve cesetten kurtulmak için battaniyeye sarıp yaktıklarını söyledikleri ortaya çıktı. Öte yandan, Ümit G. ve imam nikahlı eşi Necla T. emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.