Savunma sanayisinde yeni rekor geliyor! İhracatta 4 milyar dolar aşılacak...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından gerçekleştirilen Savunma Sanayi Buluşmaları'nın dördüncüsü dün İstanbul'dagerçekleştirildi. Etkinlik öncesi Saha İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Keleş, APara'da Şafak Tükle'nin sunduğu KOBİ Platformu programının konuğu oldu. Programda etkinliğe dair ayrıntılı bilgi veren Keleş, 'Dördüncü kez hayata geçirdiğimiz bu etkinlikle ana yüklenici firmalarımızla onlara destek sağlayan KOBİ'lerimizi bir araya getiriyoruz' dedi. Savunmasanayisinde yıllık cironun 10 milyar doları aştığını anlatan Keleş, '11 milyar dolarlık ciroya ulaştık. İhracat rakamları çok hızlı gelişiyor. 2021'de 3 milyar 224 milyon dolarlık ihracatyapılmıştı ki bu bir rekor... Bu yıl sonunda 4 milyar doların üzerine çıkılması bekleniyor. İlk aylardaki verileri baz aldığımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 48'likbir artış görüyoruz. 4 milyar doların da üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.Savunma sanayisi için SAHA EXPO'nun çok önemli bir parametre olduğunu aktaran Keleş, 'SAHA EXPO bin civarında yerli, 200 de yabancı firma katılımıyla ile düzenlenecek. 25-28 Ekim'de gerçekleştireceğimiz bu etkinlik ihracatımıza da ciddi katkı sağlayacak' diye konuştu. Etkinliğin dünyada ilk defa metaverse olarak da düzenleneceğini anlatan Keleş, 'Fiziki fuar 25-28 Ekim'de, 1 Kasım'dan itibaren 15 Şubat 2023'e kadar da metaverse olarak fuarı düzenleyeceğiz. Yani hem fiziki hem de metaverse etkinlikle kapsamlı bir fuar yapacağız. Fiziki olarak fuara gelemeyenler metaverse etkinlikte avatarlarıyla fuarı takip edecek' dedi.Türkiye'nin savunma sanayisinde platform satan ülke konumuna geldiğine dikkat çeken Keleş, şöyle devam etti: 'Türkiye gemileri, uçakları, İHA'ları, zırhlı araçları, tankerleri ihraç eden konuma geldi. Tüm bunlar platform olarak tanımladığımız şeyler. Bir platform ihraç ettiğinizde o platform ihraç ettiğiniz ülkede envanterde kaldığı sürece o ülkeyle ticari, eğitim,insan kaynağı ilişkiniz devam ediyor. Hatta kalıcı uluslararası ilişki geliştirmenizde de çimento vazifesi görüyor. İkincisi bir platform ihraç ettiğinizde onun içindeki tüm sistemleri ve altsistemleri ihraç etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla o platformun üretiminde rol alan tüm KOBİ'ler de ihracatta yer almış oluyor. Burada yapılan ihracat, herhangi bir ürünün ihracatından daha uzun soluklu ve kapsamlı ilerliyor.'Savunma Sanayi Buluşmaları etkinliğinde 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin Teknolojik Dönüşümüne Etkisi' başlıklı bir panelin düzenlendiğini anlatan Keleş, 'Panelde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal,Altınay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ve STM Thinktech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü masaya yatırdı' dedi.Programda 15 ana yüklenici firmayla KOBİ'lerin bir araya getirildiğini aktaran Keleş, 70 masada 1.242 tane görüşmenin yapıldığını aktardı.