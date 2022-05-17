Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Aliya İzzetbegoviç tepkisi: O karargah bir mağara değil!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir skandala imza attı… Kılıçdaroğlu, Bosna Direnişinin sembolü olan Merhum Aliya İzzetebegoviç’in karargahı için ‘mağara’ ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kınadı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Sn Kılıçdaroğlu'nun, Bosna Direnişinin sembolü olan Merhum Aliya İzzetbegoviç'in karargahı için 'mağara' ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır. Bosna halkının mücadelesine ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır.Sn Kılıçdaroğlu'nun Boşnak kardeşlerimizden, Bosna'ya gönül vermiş herkesten ve Merhum Aliya'nın aziz hatırasından özür dilemesi gerekir. Bosna direnişinin aziz şehitlerine bir kere daha rahmet diliyoruz. Tüm Boşnak kardeşlerimize selamlarımızı sunuyoruz.O karargah bir mağara değil, insanlık onurunun can pahasına savunulduğu bir mekandı. Onur, özgürlük ve haysiyet için ölümü göze almış canların kalesiydi. Aliya'ya selam olsun... O şanlı direnişe selam olsun…