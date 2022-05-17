Libya'dan kritik Türkiye çıkışı: Bize örnek oldu, ülkemizde uygulamak istiyoruz!

Türkiye'nin zor anlarda her zaman Libya'nın yanında olduğuna dikkat çeken Dibeybe, 'Türkiye geçmiş yıllar içerisinde çok büyük gelişimler kaydetti. Türkiye'nin yıllar içerisinde yapmış olduğunu bu gelişme ve bu gelişim süreci içerisindeki bu kazanmış olduğu tecrübeyi biz de kendi ülkemizde uygulamak istiyoruz.' şeklinde konuştu.Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Trablus ofisi tarafından düzenlenen gala yemeği programında iki ülke ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.Dibeybe, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor anlarda her zaman Libya'nın yanında olduğunu söyledi.Türk ve Libyalı iş adamlarını bir araya getiren buluşmanın iki ülke arasında iletişimin geliştirilmesini sağladığını belirten Dibeybe, bu gelişmenin 'gerçek bir ticari köprü oluşturduğunu' ifade etti.Dibeybe, bu platformu mutluluk ve memnuniyet içerisinde karşıladığını, yapılan bu başlangıca hükümet olarak gerekli desteği vereceklerini söyledi.Türkiye'yi kardeş ve ortak bir ülke olarak nitelendiren Dibeybe, 'Türkiye geçmiş yıllar içerisinde çok büyük gelişimler kaydetti. Türkiye'nin yıllar içerisinde yapmış olduğunu bu gelişme ve bu gelişim süreci içerisindeki bu kazanmış olduğu tecrübeyi biz de kendi ülkemizde uygulamak istiyoruz.' şeklinde konuştu.Libya'yı bankacılık, altyapı, sanayi gibi birçok alanda geliştirmeyi ve yatırıma açık hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Dibeybe, bu bağlamda Türk ve Libyalı iş adamları için gerekli fonların verilmesi noktasında destek sunacaklarını söyledi.Dibeybe, Türkiye'nin gıda ve sağlık alanında kaydettiği gelişmelere işaret ederek, Libyalı iş adamlarına Türk meslektaşlarıyla yardımlaşma içerisinde olma çağrısında bulundu.Öte yandan, ticaret ve yatırım için sabit ve istikrarlı bir ortama ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Dibeybe, ülkesinin bu duruma adım adım ilerlediğini ifade etti.MÜSİAD'ın Trablus ofisi bugün öğle saatlerinde Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın katıldığı bir törenle açılmıştı.