İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz
: İsveç Başbakanı Andersson Finlandiya ile birlikte yarın NATO üyeliğine başvuracaklarını açıkladı. İsveç'in terörizmin her türlüsüne karşı mücadeleyi desteklediğini söyleyen Andersson, "NATO üyesi olarak Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İsveç Başbakanı Andersson Finlandiya ile birlikte yarın NATO üyeliğine başvuracaklarını açıkladı. İsveç'in terörizmin her türlüsüne karşı mücadeleyi desteklediğini söyleyen Andersson, 'NATO üyesi olarak Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.