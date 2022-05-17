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Beyaz Gazete
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İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz

: İsveç Başbakanı Andersson Finlandiya ile birlikte yarın NATO üyeliğine başvuracaklarını açıkladı. İsveç'in terörizmin her türlüsüne karşı mücadeleyi desteklediğini söyleyen Andersson, "NATO üyesi olarak Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz
Ekleme: 17.05.2022 - 18:25 Güncelleme: 17.05.2022 - 18:33 / Editör: Ozge Selin
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz
İsveç Başbakanı Andersson Finlandiya ile birlikte yarın NATO üyeliğine başvuracaklarını açıkladı. İsveç'in terörizmin her türlüsüne karşı mücadeleyi desteklediğini söyleyen Andersson, 'NATO üyesi olarak Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.
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