İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz

: İsveç Başbakanı Andersson Finlandiya ile birlikte yarın NATO üyeliğine başvuracaklarını açıkladı. İsveç'in terörizmin her türlüsüne karşı mücadeleyi desteklediğini söyleyen Andersson, "NATO üyesi olarak Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.