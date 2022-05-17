CHP'li belediyelerde görüntüler değişmiyor! Su borusu patladı! Sokaklar göle döndü, asfalt çöktü!

CHP'li Zeydan Karalar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü. Bu sırada yoldan geçen özel halk otobüsü ve bir motosiklet, yaklaşık bir metre derinlikteki su dolu çukura düştü. Olayda yaralanan olmazken, bazı iş yerlerini de su bastı.

CHP'li Zeydan Karalar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü.Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardan altından geçen içme suyu ana şebeke borusu, yüksek basınç nedeniyle patladı.Borunun patlamasıyla asfalt çökerken, bulvar ve ara sokaklar su altında kaldı. Mustafa Ayhan Ballı yönetimindeki 01 J 0218 plakalı özel halk otobüsü, asfaltın çökmesi sonucu oluşan içi su dolu çukura düştü.Diğer araçlar, çukurda mahsur kalan otobüsün etrafından geçmeye devam etti. İş yerine gitmek için motosikletiyle yola çıkan baklava ustası Bayram Gültekin, çukurda mahsur kalan otobüsün yanından geçmek istediği sırada yolda bir kez daha göçük oluştu.Yaklaşık 3 metre genişliğe ulaşan su dolu çukura motosikletiyle düşen Gültekin, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıktı.ARAÇLAR ÇIKARILDIYoldaki göçüğün daha da büyüme ihtimaline karşı, çukurun olduğu yerde trafik çift şeritli olarak kapatıldı.Boru patlaması nedeniyle bulvar üzerindeki bazı iş yerlerini su bastı.