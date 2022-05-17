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CHP'li belediyelerde görüntüler değişmiyor! Su borusu patladı! Sokaklar göle döndü, asfalt çöktü!

CHP'li Zeydan Karalar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü. Bu sırada yoldan geçen özel halk otobüsü ve bir motosiklet, yaklaşık bir metre derinlikteki su dolu çukura düştü. Olayda yaralanan olmazken, bazı iş yerlerini de su bastı.

Ekleme: 17.05.2022 - 09:51 Güncelleme: 17.05.2022 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Zeydan Karalar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü.

CHP'li belediyelerde görüntüler değişmiyor! Su borusu patladı! Sokaklar göle döndü, asfalt çöktü!

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardan altından geçen içme suyu ana şebeke borusu, yüksek basınç nedeniyle patladı.

CHP'li belediyelerde görüntüler değişmiyor! Su borusu patladı! Sokaklar göle döndü, asfalt çöktü!

Borunun patlamasıyla asfalt çökerken, bulvar ve ara sokaklar su altında kaldı. Mustafa Ayhan Ballı yönetimindeki 01 J 0218 plakalı özel halk otobüsü, asfaltın çökmesi sonucu oluşan içi su dolu çukura düştü.

CHP'li belediyelerde görüntüler değişmiyor! Su borusu patladı! Sokaklar göle döndü, asfalt çöktü!

Diğer araçlar, çukurda mahsur kalan otobüsün etrafından geçmeye devam etti. İş yerine gitmek için motosikletiyle yola çıkan baklava ustası Bayram Gültekin, çukurda mahsur kalan otobüsün yanından geçmek istediği sırada yolda bir kez daha göçük oluştu.

CHP'li belediyelerde görüntüler değişmiyor! Su borusu patladı! Sokaklar göle döndü, asfalt çöktü!

Yaklaşık 3 metre genişliğe ulaşan su dolu çukura motosikletiyle düşen Gültekin, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıktı.

CHP'li belediyelerde görüntüler değişmiyor! Su borusu patladı! Sokaklar göle döndü, asfalt çöktü!

ARAÇLAR ÇIKARILDI
Yoldaki göçüğün daha da büyüme ihtimaline karşı, çukurun olduğu yerde trafik çift şeritli olarak kapatıldı.

CHP'li belediyelerde görüntüler değişmiyor! Su borusu patladı! Sokaklar göle döndü, asfalt çöktü!

Boru patlaması nedeniyle bulvar üzerindeki bazı iş yerlerini su bastı.

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CHP'li belediyelerde görüntüler değişmiyor! Su borusu patladı! Sokaklar göle döndü, asfalt çöktü!
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