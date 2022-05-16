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Estetik ameliyat olan kadının hayatı kararı! 'Acılarla uyanıyorum'

Antalya'da geçirdiği estetik operasyonu sonrası vücudunda büyük deformasyon Çilem Kılıç,"Sadece moralim düzelsin birkaç güzel dokunuş istedim. Güzelleşmek için gittim ama sağlığımdan oldum. Vücudumun her yeri haritaya döndü. Doktordan şikayetçiyim" dedi.

Ekleme: 16.05.2022 - 09:31 Güncelleme: 16.05.2022 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Estetik ameliyat olan kadının hayatı kararı! 'Acılarla uyanıyorum'Antalya'da yaşayan Çilem Kılıç, kuaför bir arkadaşının tavsiyesi ile gittiği estetik cerrah R.G.'ye, kredi çekip 75 bin TL vererek, geçen 10 Şubat'ta özel bir hastanede estetik operasyon geçirdi.

Burun, yüz germe, göğüs ve karın yağı alma operasyonu geçiren Kılıç'a doktoru, 'hediyem olsun diyerek' koltuk altı toparlama da yaptı. İki hafta kontrollerinde devam edilen Çilem Kılıç, anlaştıkları ameliyatların bir kısmının yapılmadığını fark edince, parasına geri istedi.

Estetik ameliyat olan kadının hayatı kararı! 'Acılarla uyanıyorum'

Kılıç'a, paranın 40 bin TL'sini iade eden doktor, tedavisini de yarım bıraktı. İddiaya göre tedavi yarım kalınca, Kılıç'ın karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı. Kulak arkasında yaralar, koltuk altlarında ise haritayı andıran görüntüler oluştu.

Estetik ameliyat olan kadının hayatı kararı! 'Acılarla uyanıyorum'

GÜZELLEŞMEK İÇİN GİTTİM SAĞLIĞIMDAN OLDUM

Karın bölgesinde de kanal gibi derin bir kalan Kılıç, hem sağlığından hem parasından oldu. Doktor hakkında avukatı aracılığıyla savcılığa şikayette bulunan, CİMER ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi veren Kılıç, 'Estetik diye gittim, bu duruma geldim.

Estetik ameliyat olan kadının hayatı kararı! 'Acılarla uyanıyorum'

Dikişlerim açıldı. Dudağım ve yüz germe işlemi olmadı. Boynumu germiş, yüzümde bir şey yok. Burnum eğri kaldı. Aylarca boynumu döndüremedim. Hala yaralarım iyileşmedi. Her yerim enfeksiyon kapmış.

Estetik ameliyat olan kadının hayatı kararı! 'Acılarla uyanıyorum'

Başka doktora gittim, 6 ay sonra yeniden ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Sancılarım var, hareket ediyorum ama zorlanıyorum. 3 aydır acılarla uyanıyorum.

Sadece moralim düzelsin birkaç güzel dokunuş istedim. Güzelleşmek için gittim ama sağlığımdan oldum. Vücudum haritaya döndü. Doktordan sonuna kadar şikayetçiyim' dedi.
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