Bir insanın derisinde, gözeneklerde üretilen sebumla beslenen yaklaşık 2,5 milyon tane mikroskobik böcek bulunuyor. Demodex adı verilen bu akarlar, yıkamayla temizlenmiyor ve insanların birbiriyle temasıyla bulaşıyor.Bununla birlikte, dünyanın çeşitli ortamlarında yaşayan, çıplak gözle görülemeyen binlerce akar türü bulunuyor. Ancak, 0,4 mm boyutundeki Demodex'lerden yüzünüzü ne kadar iyi yıkasanız da kurtulmanız mümkün değil.Bilim insanları, Demodex'ler yalnızca insan derisinde yaşayacak şekilde uyarlandığından, ten tene temastan sonra ilk doğduğumuzda onları anne ve babanızdan almış olabileceğinizin muhtemel olduğunu söylüyor.Diğer taraftan, cildimizde herhangi bir anda milyonlarca akar olduğu düşüncesi endişe yaratsa da, araşıtrmacıların bildirdiğine göre endişelenecek bir şey yok.Demodex'ler insanlar için tamamen zararsız ve ortalama 20 günlük ömürleri ile çok uzun bir süre kalmıyorlar. Ancak, bu akarlar karşı cinsleriyle gözeneklerimizin girişinde çiftleşiyorlar ve her seferinde 24'e kadar yumurta bırakıyorlar.Genel olarak, akarlar geceleri meşgul oluyorlar ve biz uyurken yumurtalarını bırakmak için dışarı çıkıyorlar.Öte yandan, Demodex akarlarının ölü deri hücrelerini topladığı bilinse de, bir yerde çok fazla yuva olursa rosacea gibi cilt rahatsızlıklarına yol açabiliyorlar. NTV'de yer alan habere göre mikroskobik akarlar tamamen zararsız.Yüzbinlercesi yüzümüzde yaşıyor: İnsan temasıyla bulaşıyor