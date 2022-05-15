Kontrolünü kaybeden uçak köprüye düştü, arabada 2 tane de çocuk vardı...

ABD Florida'de güç kaybeden küçük bir uçak köprünün üzerine düştü. Kaza ve yangın nedeniyle 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. Uçağın çarptığı aracın içinde 2 küçük çocuğun da olduğu öğrenildi. İlk kontrolleri yapılan çocukların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralılar travma merkezine nakledildi.

Dün Florida'nın Miami-Dade ilçesindeki Haulover ınlet Köprüsü'ne küçük bir uçak düştü. Kaza nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada uçağın Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalima'nından kalktığı belirtildi. Uçağın Cessna uçağının iniş sırasında güç kaybettiği ve köprüdeki bir araca çarptığı söylendi.GÜÇ KAYBETMİŞPolis departmanı bir haber bülteninde, bir pilot ve iki yolcu taşıyan uçağın iniş sırasında güç kaybettiği ifade edildi.TRAVMA MERKEZİNE NAKLEDİLDİLERÖlen kişi, yangın söndürüldükten sonra ortaya çıktı. Diğer yaralılar yakınlardaki bir travma merkezine nakledildi.2 ÇOCUK DA VARDIAracın içinde ayrıca iki küçük çocun da olduğu öğrenildi. Bir otelinde balkonundan çekilen bir videoda ise uçağın harap haldeki görüntüsü yer aldı.