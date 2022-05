Başkan Erdoğan engelliler ve ailelerini yalnız bırakmadı: AK Parti her zaman yanınızda .

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "Engelliler Haftası" kapsamında düzenlediği pikniğe telefonla bağlanarak, engelliler ve ailelerine seslendi. Pikniğe katılanların, sağlık, sıhhat ve afiyet içinde bir hayat sürmelerini dileyen Başkan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili AK Parti her zaman yanınızda, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecektir." dedi..

Başakşehir Şamlar Ormanı'nda gerçekleştirilen pikniğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile engelliler ve aileleri katıldı.Ergüneş, Sarıeroğlu ve Kabaktepe, piknik alanında kurulan masaları gezerek, engelliler ve aileleriyle sohbet etti.Pikniğe katılanlar müzik eşliğinde eğlendi.BAŞKAN ERDOĞAN ENGELLİLER VE AİLELERİNİ YALNIZ BIRAKMADIEtkinliğin açılışında Jülide Sarıeroğlu, Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı.Telefondan katılımcılara hitap eden Başkan Erdoğan, aileleri ve engellileri selamladı, pikniğin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.Pikniğe katılanların, sağlık, sıhhat ve afiyet içinde bir hayat sürmelerini dileyen Başkan Erdoğan, 'Bu konuyla ilgili AK Parti her zaman yanınızda, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecektir. Hizmet yolculuğunda her zaman sizlerle beraber el ele yürümekte kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan'ın konuşması sırasında vatandaşlar tezahüratta bulundu.'ENGELLİ KARDEŞLERİMİZLE GÖNÜL GÖNÜLE BİR YOLCULUK YAPIYORUZ'Etkinlikle ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Jülide Sarıeroğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla 39 ilçeden gelen engelliler ve aileleriyle gönül birlikteliği kurulan bir organizasyon yapıldığını söyledi.Engellilerle ilgili olarak yapılan hizmetleri anlatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:'AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren engelli kardeşlerimizle gönül gönüle bir yolculuk yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde yaklaşık 20 yıldır engelli vatandaşlarımızla ilgili devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık. Bugün geldiğimiz aşamada bu düzenlemeler sayesinde engellilerimizin artık hayatın her alanında aktif ve etkin olduğunu görmek bizler için çok gurur verici.'Sarıeroğlu, Türkiye genelinde engellilere yönelik hizmetlerin ve çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de 20 yıllık süreçte yaptıklarının temel felsefesinin engellilere yönelik farkındalığın hayatın tamamına yayılması olduğunu belirterek, 'Felsefemiz, Türkiye'de hem bireysel hem toplumsal olarak hem de kamu kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarımızda vatandaşlarımızın hayatında, bu haftalarımızın ve günlerimizin yaşanabilir kılınmasıydı.' dedi.