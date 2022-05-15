  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan engelliler ve ailelerini yalnız bırakmadı: AK Parti her zaman yanınızda .

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "Engelliler Haftası" kapsamında düzenlediği pikniğe telefonla bağlanarak, engelliler ve ailelerine seslendi. Pikniğe katılanların, sağlık, sıhhat ve afiyet içinde bir hayat sürmelerini dileyen Başkan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili AK Parti her zaman yanınızda, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecektir." dedi..

Başkan Erdoğan engelliler ve ailelerini yalnız bırakmadı: AK Parti her zaman yanınızda .
Ekleme: 15.05.2022 - 20:48 Güncelleme: 15.05.2022 - 21:01 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan engelliler ve ailelerini yalnız bırakmadı: AK Parti her zaman yanınızda .
Başakşehir Şamlar Ormanı'nda gerçekleştirilen pikniğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile engelliler ve aileleri katıldı.

Ergüneş, Sarıeroğlu ve Kabaktepe, piknik alanında kurulan masaları gezerek, engelliler ve aileleriyle sohbet etti.

Pikniğe katılanlar müzik eşliğinde eğlendi.


BAŞKAN ERDOĞAN ENGELLİLER VE AİLELERİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Etkinliğin açılışında Jülide Sarıeroğlu, Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı.

Telefondan katılımcılara hitap eden Başkan Erdoğan, aileleri ve engellileri selamladı, pikniğin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.


Pikniğe katılanların, sağlık, sıhhat ve afiyet içinde bir hayat sürmelerini dileyen Başkan Erdoğan, 'Bu konuyla ilgili AK Parti her zaman yanınızda, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecektir. Hizmet yolculuğunda her zaman sizlerle beraber el ele yürümekte kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.' ifadelerini kullandı.


Başkan Erdoğan'ın konuşması sırasında vatandaşlar tezahüratta bulundu.

'ENGELLİ KARDEŞLERİMİZLE GÖNÜL GÖNÜLE BİR YOLCULUK YAPIYORUZ'

Etkinlikle ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Jülide Sarıeroğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla 39 ilçeden gelen engelliler ve aileleriyle gönül birlikteliği kurulan bir organizasyon yapıldığını söyledi.


Engellilerle ilgili olarak yapılan hizmetleri anlatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

'AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren engelli kardeşlerimizle gönül gönüle bir yolculuk yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde yaklaşık 20 yıldır engelli vatandaşlarımızla ilgili devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık. Bugün geldiğimiz aşamada bu düzenlemeler sayesinde engellilerimizin artık hayatın her alanında aktif ve etkin olduğunu görmek bizler için çok gurur verici.'

Sarıeroğlu, Türkiye genelinde engellilere yönelik hizmetlerin ve çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de 20 yıllık süreçte yaptıklarının temel felsefesinin engellilere yönelik farkındalığın hayatın tamamına yayılması olduğunu belirterek, 'Felsefemiz, Türkiye'de hem bireysel hem toplumsal olarak hem de kamu kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarımızda vatandaşlarımızın hayatında, bu haftalarımızın ve günlerimizin yaşanabilir kılınmasıydı.' dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik .
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama...
Başkan Erdoğan engelliler ve ailelerini yalnız bırakmadı: AK Parti her zaman yanınızda .
Bakan Murat Kurum 'İstanbul'a nefes aldıracak' diyerek duyurdu: Türkiye'nin en büyüğü olacak!
Emine Erdoğan: Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip
Fikri Sağlar kendisiyle çelişti.. Başörtüsüne nefret sözlerini unuttu! “Psikolojik destek almalısınız” dendi
İBB yol çalışması sırasında İSKİ borusunu patlattı!
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi!
CHP’nin 3 milyon yolcu garantisi yalanı çöktü! Bakan Karaismailoğlu yalanladı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mücadele kapsamında konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle önemli zirve!
Finlandiya NATO'ya başvuracağını açıkladı!
Bir terör haberi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden! Belediye çalışanı PKK'nın ekonomi yapılanması kapsamında tutuklandı!
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!
Dövizini TL'ye çevirene vergi istisnası! Gözler Meclis'e döndü!
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İsveç'ten geri adım geldi! Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK açıklaması...
Bağcılar'da İETT kazası! Kadın metrelerce sürüklendi!
Mahkumlar için cezaevi kovid izninin uzatılması gündemde: Gözler Başkan Erdoğan'da!
EYT’ye çözüm rotası! Kimler hemen emekli olacak? Yeni düzenleme ne zaman çıkacak? İşte 5 adımda çözüm rotası...
CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin DHKP-C bağlantısında yeni detaylar! O parktaki çay ocağının gelirleri terör örgütüne!
Yüzbinlercesi yüzümüzde yaşıyor: İnsan temasıyla bulaşıyor

Yüzbinlercesi yüzümüzde yaşıyor: İnsan temasıyla bulaşıyor

Bitcoin ve kripto paralar sert dalgalandı! Terra LUNA Coin paylaşımları zararın boyutunu gözler önüne serdi

Bitcoin ve kripto paralar sert dalgalandı! Terra LUNA Coin paylaşımları zararın boyutunu gözler önüne serdi

Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesinde 5 adımlı çözümle yol haritası! İşte EYT'de son durum

Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesinde 5 adımlı çözümle yol haritası! İşte EYT'de son durum

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

Yargıtay'dan emsal karar! Özel güvenlikler artık...

Yargıtay'dan emsal karar! Özel güvenlikler artık...

İstanbul'da müsilajdan sonra korkutan görüntü! Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti!

İstanbul'da müsilajdan sonra korkutan görüntü! Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti!