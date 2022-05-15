Açılışı dün yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'na yolcu akını

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgilere göre, Türkiye'nin denize dolguyla yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla dün gerçekleştirildi.Açılıştan dolayı yoğunluğun yaşandığı havalimanına ilk gün 15'i ticari olmak üzere 50 uçak iniş-kalkış yaptı, hizmet verilen yolcu sayısı ise 2 bin 52 olarak gerçekleşti.Öte yandan, havalimanına ilk inişi, THY'ye ait TK2538 uçuş koduyla Airbus A330 tipi 'Rize-Artvin' isimli uçak gerçekleştirdi.İniş kodundaki 2538 rakamının açılımının 2 şehir, Rize'nin plaka kodu '53' ile Artvin'in plaka kodu '8' şeklinde olduğu belirtildi.