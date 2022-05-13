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AK Parti'li Akbaşoğlu duyurdu: Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada, lisan ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışması başlatıldığını, temmuz ayından önce teklife dönüşeceğini duyurdu.

AK Parti'li Akbaşoğlu duyurdu: Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık
Ekleme: 13.05.2022 - 12:24 Güncelleme: 13.05.2022 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'li Akbaşoğlu duyurdu: Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık
AK Parti eğitim hayatları çeşitli nedenlerle kesintiye uğramış üniversite öğrencileri için lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci affı çalışması başlattı. Duyuru TBMM Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarafından yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışması başlattık." dedi.

"TEMMUZ ÖNCESİ ÖĞRENCİ AFFINI YASALAŞTIRMAYI PLANLIYORUZ"

Akbaşoğlu öğrenci affı paketini temmuz ayından önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasalaştırmayı planladıklarını söyledi.
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