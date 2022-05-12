Yunanistan havayolunda ortalık karıştı!
Yunanistan'ın Girit Adası'na inmeye hazırlanan bir uçakta alkollü yolcular ortalığı birbirine kattı. İnsanlara sataşıp kavga çıkaran yolcuları sakinleştirilemeyince pilot kokpitten çıkmak zorunda kaldı.
Yunanistan'ın Girit kentine inmek için hazırlanan bir uçakta korku dolu anlar yaşandı. Uçakta bulunan ve alkol alan adamlar birbirlerine girdi. Olayın büyümesi üzerine uçuş ekibi kavga eden grubu sakinleştirmeyince pilot kabinden çıkmak zorunda kaldı.
'KÜFÜRLER SAVURDU'
Hızını alamayan saldırganların pilotun yüzüne yumruk attı. Yaşananları anlatan bir yolcu, 'Tam bir kaosu. Alkol alan adam ve arkadaşı tüm yolculuk boyunca küfürler savurdu' dedi.
ALKOLLÜ OLDUKLARI SÖYLENDİ
Başka bir yolcu da adamların saatler boyunca sabahtan beri aldıkarı alkolle övündüklerini söyleyerek, 'Başkasının koltuğuna oturdular, kalkmaları isteyince küfrettiler. İnsanlara uçaktan inince 'seni ezeceğim' diye tehdit ediyorlardı.
GERİLİM NEDEN TIRMANDI?
Kavga o kadar büyüdükü pek çok kadın da yaralandı. Gerilimin, hosteslerden birinin iniş yapınca bir havaalanı polisinin adamlara eşlik edeceğini söylemesi üzerine tırmandığı öğrenildi.