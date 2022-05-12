Terörün siyasi ayağı HDP'nin 1 Mayıs yalanı elinde patladı: Kendisi HDP’li akrabaları PKK bağlantılı çıktı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; HDP İstanbul İl Eş Başkanı İlknur Birol'un iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. İlknur Birol, 1 Mayıs günü akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin Beyoğlu İlçesi'nde bulunan HDP İstanbul İl Binası'na içeride kimse yokken polis gözetiminde girdiğini iddia etmiş, durumu kamera kayıtlarından fark ettiklerini öne sürmüştü.Birol açıklamasında "1 Mayıs için parti örgütü olarak alanlardaydık. Dolayısıyla binada herhangi bir çalışanımızın da olmadığı, binanın boş olduğu bir zamandan söz ediyoruz" demişti."İKİ POLİSLE KONUŞMA YAPTI" DEMİŞTİSöz konusu kişinin 6-7 dakika içeride kaldığını söyleyen Birol açıklamasında "Bu kişi binadan çıktıktan sonrada resmi üniforma ile kapı önünde bekleyen iki polisle konuşma yaparak bölgeyi terk ediyor. Bu şahsın yine görüntülerden elde ettiğimiz kanaat silahlı olduğu yönündedir. Binanın karşısında nöbette olduğu kanaati uyandıran iki resmi üniformalı polise el işaretiyle binanın bu olup olmadığına ilişkin onay aldıktan sonra binaya giriyor. Binada şu an tespit edemediğimiz her ne ise bir işlem yaptıktan sonra binadan çıkıyor. Aynı polislerle hararetli bir konuşma yapıyor" demişti.ÜÇ AKRABASI BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİHDP'nin açıklamasında dikkat çeken en önemli çelişkili nokta; söz konusu kişinin binanın HDP Binası olduğuna ilişkin polislere işaret ettiği iddiası. Çünkü bina dışında zaten "HDP İstanbul" yazısı bulunuyor. Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; HDP'nin açıklamasının ardından geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "10.05.2022 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarında; 01.05.2022 tarihinde İstanbul HDP İstanbul İl binasına "Sözde" kimliği belirsiz ve izinsiz olarak giren şahısların olduğu ve İl Başkanlığı'na yönelik suikast planlandığı şeklinde yer alan haberle ileilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda; görüntülerde yer alan kişinin A.Ş. isimli şahıs olduğu ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" ile "Seçim Kanunu'na Muhalefet" suçlarından kaydının bulunduğu belirlenmiştir. Şahıs 10.05.2022 tarihinde ifadesine başvurulmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince muhafaza altına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda Batman nüfusuna kayıtlı şahsın eşinin kız kardeşi olan S.Ç. isimli örgüt mensubunun 2021 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün kırsal alanında faaliyet yürüttüğü sırada etkisiz hale getirildiği, yine eşinin erkek kardeşi F.Ç. isimli şahsın 2018 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan yakalanarak işlem gördüğü, ayrıca İ.B. isimli akrabasının 2008 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün kırsal alanında faaliyet yürütürken yakalandığı belirlenmiştir Ayrıca şahsın haber içeriğinde yer alan tarihte 1 Mayıs kutlamalarını izlemek üzere Beyoğlu İlçesi'nde bulunduğu, dinlenmek ve ihtiyaç gidermek adına HDP İstanbul İl Başkanlığı'na uğradığı öğrenilmiştir. Bu doğrultuda haber içeriğinde yer alan şahsın polislerle işbirliği yaptığı ve polislerin kendisini yönlendirdiği iddiaları asılsız ve gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.