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Mağduriyet algısı çöktü! FETÖ hükümlüsü Mustafa Enis Durak'ın sahte kimlikle Almanya'ya kaçarken yakalandığı ortaya çıktı

FETÖ'cü hesapların günlerdir bir fotoğraf karesi üzerinden masum olduğunu iddia ettiği örgüt üyesi Mustafa Enis Durak'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezası aldığı karar duruşmasının akşamında Adnan Menderes Havalimanı'ndan sahte kimlikle Almanya'ya gitmeye çalışırken yakalandığı ortaya çıktı.

Mağduriyet algısı çöktü! FETÖ hükümlüsü Mustafa Enis Durak'ın sahte kimlikle Almanya'ya kaçarken yakalandığı ortaya çıktı
Ekleme: 12.05.2022 - 14:44 Güncelleme: 12.05.2022 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Mağduriyet algısı çöktü! FETÖ hükümlüsü Mustafa Enis Durak'ın sahte kimlikle Almanya'ya kaçarken yakalandığı ortaya çıktı
FETÖ'nün yayın organı Bold medya, 'itirafçılığa zorlanan' eski askeri öğrenci Mustafa Enis Durak'ın son 6 ay içinde üçüncü kez tutuklanıp hapse gönderildiğini iddia etti. Özellikle
sosyal medyada FETÖ'nün yayın organları, örgüt üyeleri ve yandaş şarkıcılar üniversite öğrencisi Durak'ın İzmir adliyesinde annesiyle çekilen 'veda fotoğrafını' paylaştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün, bazı FETÖ yanlısı sosyal medya hesaplarından, örgüt üyesi Mustafa Enis Durak adına mağduriyet algısı yaratacak nitelikte örgütsel faaliyetler çerçevesinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

SİVİL ÖRGÜT MAHREM İMAMLARNA BAĞLI HAREKET EDİYORDU
Adı geçen FETÖ üyesi Durak'ın İzmir Maltepe Askeri Lisesi öğrencisiyken 2016'daki darbe girişimi sonrası ilişiğinin kesildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kişinin, 2014 yılında ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandığı, hakkındaki itirafçı beyanına göre örgüt evlerine gittiği ve askeri öğrenciyken 'Yusuf' ve 'Kenan' kod isimli sivil örgüt mahrem imamlarına bağlı hareket ettiği, 2021'de de tutuklu olarak hakkında kamu davası açıldığı ve tensip aşamasında tahliye edildiği aktarıldı.

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken ilk celsede tutuklanan Durak'ın, üniversite öğrencisi olması ve sabit ikametgahı bulunması gibi gerekçelerle tahliye edildiği ifade edilen açıklamada, aynı mahkeme tarafından davanın 2. celsesine katılmayan sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezası verildiği ve yokluğunda da tutuklanmasına karar verildiği vurgulandı.

HAPİS CEZASI ALDIĞI GÜN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Durak'ın hapis cezası aldığı günün akşamı 10 Mayıs saat 22 30'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, üzerinde 'Ahmet Yılmaz' adına düzenlenmiş Belçika'ya ait sahte kimlik
kartıyla Almanya'ya kaçmak üzereyken yakalandığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle resmi belgede sahtecilik suçundan hakkında soruşturma açılan hükümlünün İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyası kapsamında ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, Durak'ın, 14 Nisan'daki duruşmada ise yargılandığı İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine itirafçı olmak istediğini sözlü olarak bildirdiğine işaret edildi.
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Mağduriyet algısı çöktü! FETÖ hükümlüsü Mustafa Enis Durak'ın sahte kimlikle Almanya'ya kaçarken yakalandığı ortaya çıktı
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