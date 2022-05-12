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Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi kabul edildi

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik kasten işlenen suçlar katalog suçlara girecek.

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi kabul edildi
Ekleme: 12.05.2022 - 21:27 Güncelleme: 12.05.2022 - 21:42 / Editör: Ozge Selin
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi kabul edildi
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik kasten işlenen suçlar katalog suçlara girecek.

BAKAN KOCA'DAN İLK AÇIKLAMA;

MECLİS'TEN GEÇTİ! Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında TUTUKLU yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi Meclis'te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.

MECLİS'TEN GEÇTİ! Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Meclis'te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.

Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını İYİ HAL İNDİRİMİ NEDENİ SAYMAYACAK.

Sn. Cumhurbaşkanımızın 14 Marttaki iradeleriyle başlayan; sağlık çalışanlarını şiddetten, Malpraktis davalarında yaşanan haksızlıklardan yeni kanuni düzenlemelerle korumayı amaçlayan süreç, Meclis'te tecelli eden Milli İradede karşılığını bulmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum.

DEVAM EDEN MALPRAKTİS DAVALARI

Devam eden Malpraktis davaları, yeni kanuni düzenleme kapsamında ele alınacak. Bu davalarda da, sağlık çalışanına ait bir kasıt olmadığı sürece tazminatı devlet üstlenecek.



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