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İlk başörtülü vali olarak tarihe geçti! Kübra Yiğitbaşı'nın Başkan Erdoğan'a yıllar önce teşekkür ettiği görüntüler yeniden gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni vali atamaları Resmi Gazete'de yer aldı. Vali atamalarında bir ilk gerçekleşti. Afyonkarahisar valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ilk başörtülü vali olarak tarihe geçti. Yiğitbaşı'nın geçtiğimiz yıllarda Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi iken, dönemin Başbakanı Erdoğan'a başörtüsü özgürlüğü için teşekkür ettiği görüntüler yeniden gündem oldu.

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçti! Kübra Yiğitbaşı'nın Başkan Erdoğan'a yıllar önce teşekkür ettiği görüntüler yeniden gündem oldu
Ekleme: 12.05.2022 - 14:40 Güncelleme: 12.05.2022 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçti! Kübra Yiğitbaşı'nın Başkan Erdoğan'a yıllar önce teşekkür ettiği görüntüler yeniden gündem oldu
Valiler Kararnamesi ile 9 ilin valisi 'vali-mülkiye başmüfettişliği' görevine getirilirken, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı. Kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyonkarahisar'a vali oldu. Afyonkarahisar valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ilk başörtülü vali olarak tarihe geçti.

YILLAR ÖNCEKİ O VİDEO YENİDEN GÜNDEMDE
Dönemin Başbakanı Erdoğan 'Kadınlar Erdoğan'a Soruyor' programında çeşitli meslek gruplarından kadınların sorularını yanıtladı. O dönem Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi olan Kübra Güran Yiğit öğrencilik hayatında başörtüsüyle okula gidemediğini anlattı.

İşte o sözler: 'Üniversitede hocam bana Suskunluk sarmalını sormuştu. Bunu doktoramda yaşadım. Birey çevresinden destek alamıyorsa dışlanmış oluyor. Üniversitede öğrenciyken başörtülü olmamı saklamıştım. Şimdi aynı üniversitede başörtümle akedemisyenim. Size çok teşekkür ediyorum.'

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçti! Kübra Yiğitbaşı'nın Başkan Erdoğan'a yıllar önce teşekkür ettiği görüntüler yeniden gündem oldu

'Medya sizce nasıl olmalı?'
Toplumu mahalle baskısından kurtarmamız lazım. Özgür medya diyenler baskıcı bir medya oluşturma peşinde. Tarafsız bağımsız güzel. Doğru habercilik yok. Köşe yazarlarında var mı yok. Yalanın bini bir para. Ailemle ilgili şahsımla ilgili bunları yaşadım. Kendi şahıslarıyla ilgili yapılsa nasıl çılgına döner. Dünya medyası da böyle. Yeni medya doğru olmalı, dürüst olmalı. Bir profesör 25 yaşındaki iki genci alıyor bunlarla mı Meclis'i dolduracaksın diyor. Sosyal medya aile mahremiyetimizi duman ediyor. Bir de dinlemeler, gözetlemeler buna ekleniyor.

Sosyal medya önemli bir mecradır. Bıçak katilin elinde silahtır, doktorun elindeyse hayat kurtarır.' dedi.
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