Hamile kadın küvette ölü bulunmuştu: Korkunç detay otopside ortaya çıktı

Denizli'nin Buldan ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan iki çocuk annesi olan ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı'dan (43) uzun süre haber alamayan yakınları genç kadının erken doğum yapabileceğini düşünerek durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.BANYODA BULUNDUÇilingir yardımıyla sağlık ekipleriyle birlikte odaları kontrol eden polis, Çaltı'yı banyonun küvetinde hareketsiz şekilde buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın öldüğü belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri evde ve banyoda inceleme yaptı.GEÇEN YIL DARP EDİLMİŞİlk belirlemelere göre 5 aylık ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesinin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilirken, geçen yıl, kimliği belirsiz bir kişi tarafından da darp edildiği öğrenilen Çaltı'nın vücudunda kesici ve delici alet yarası tespit edilmedi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.BOYNUNDA İZLER TESPİT EDİLDİGenç kadının bu sabah saatlerinde ön otopsisi tamamlanınca korkunç bir detay da ortaya çıktı. Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri tespit edildi. Yapılan ön otopsinin ardından genç kadının öldürülmüş olabileceği kesinlik kazanırken öğle saatlerinde Çaltı'nın eşi R. Ç. gözaltına alındı.İfadesi alınmak üzere Emniyet'e götürülen R.Ç. hakkındaki suçlamaları kabul etmezken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.