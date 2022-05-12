CHP'den yandaş anketçilere 650 milyon liralık bütçe: 'Bu para nereden geliyor?'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı programda kamuoyunda ses getiren açıklamalarda bulunmuştu. Şen, çarpıtılan seçim anketleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve CHP'nin bu şirketlere 650 milyon lira gibi büyük bir bütçe aktardığının altını çizdi. Şen'in, eski CHP'li bir isme dayandırdığı bu iddiayla ilgili CHP'den şimdiye kadar hiçbir açıklama yapılmazken, iddia sahibi hakkında ise herhangi bir dava açılmadığı belirlendi. Programdan sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'e, CHP'nin araştırma şirketlerine yapılan 650 milyon liralık ödemenin detaylarını sorduk. İşte Şen'in söyledikleri:Bu konuyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek Bey açtı ilk önce. Bu korkunç olayı ondan öğrendik. Tabii, sadece araştırma kuruluşlarına değil aynı zamanda bir kısım medya kuruluşlarına da o paradan verilmiş. Üç yılda 650 milyon TL'den bahsetti Sayın Çiçek. Ve bunu basın açıklamasıyla, televizyon programlarıyla ve gazete röportajlarıyla anlatmaya çalıştı. Hatta ben de bir televizyon programında kendisine sormuş ve teyit almıştım. Sayın Çiçek'i mahkemeye vermekle tehdit etmişlerdi o zamanlar ve kendisi de bundan memnuniyet duyacağını söylemişti ama sonuç yok.Bu yapılan araştırmalara ve yayınlara baktığımızda bu paraların ne için kullanıldığı apaçık ortada görünüyor. Kamuoyu araştırmaları için fonlanan bir kısım kuruluşların bu işi bilimsel maksatlarla ve etik sınırlar çerçevesinde yapmadıkları paranın kaynağından ve miktarından anlaşılmaktadır. Bir kere böyle bir araştırma bütçesi çok çok büyük bir bütçe. İkincisi, Amerika'dan ve Avrupa'dan fonlanan ve kendilerine 'fondaş medya' denilen bir kısım medya kuruluşlarının sadece oralardan değil aynı zamanda aynı maksatlar için işbirliği içinde içerden de fonlandığı anlaşılmaktadır.Doğrusu, bu paraları nereden harcadıklarını ben de merak ediyorum. Çünkü partilerin bu kadar paraları yoktur. Zira genel başkanlarının yalan söylediği için kaybettiği mahkemelerin ceza ödemelerini yapacak paraları olmadığını ve bunun için kendi aralarında para topladıklarını söylemişlerdi. Öyleyse, araştırma ve medya fonlamak için kullandıkları bu paralar nereden geliyor?Belli aralıklarla açıkladıkları verilerin gerçeklerle hiçbir alakası olmaması büyük bir sorundur. Tamamen dezenformasyon maksatlı olarak bu işleri yaptıklarını söyleyebilirim. Dahası, araştırmaların ve medya yayınlarının iktidara karşı yaptıkları gayri nizami harp aracı olarak kullanıldığını gösteriyor.Altılı masa, memleket meselesi için kurulmuş bir masa değil. Önce bunu tespit edelim ki, şahsi ihtiraslar masası bu masa. Ve yaptıkları tartışmalar, birbirlerinin aleyhinde söyledikleri sözler, itham edici yaklaşımlar bunu açıkça gösteriyor. Bu masadan bir şey çıkmayacak, çünkü bu masa milletin beklediği ve iktidarın söylediğinin ötesinde olan hiçbir şey vaat etmiyor. Vaat etmiyor, çünkü öyle bir dertleri yok. Partilerin yaptıkları siyasal iletişim, siyasal itibar ve itimat üzerine oturur. Eğer bu iki kavramı kaybederseniz seçmeni kaybedersiniz. Baktığımızda 6'lı masanın hem siyasal itibarını hem de seçmen nezdindeki itimat duygusunu kaybettiğini görüyoruz.Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Oy oranımız yüzde 40'a tırmanıyor, inşallah 40'ı da aşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı kesin olan sadece bir kişi var, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Başka bir isim belli olmadığı için biz araştırmalarda doğru yöntem olarak herhangi bir isim vermeden açık uçlu soru türünü kullanıyor ve 2023 seçimlerinde Türkiye'de kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini soruyoruz vatandaşlarımıza. Gelen cevaplar arasında Sayın Erdoğan açık ara birinci sırada oluyor ve takip eden isimlere üç kat, hatta dört kat fark atıyor. Bu da yeni cumhurbaşkanımızın kim olacağına Türk milletinin çoktan karar verdiğine işaret ediyor.