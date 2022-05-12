Başkan Erdoğan talimat vermişti! 81 ilde kurulacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili talimatını yenileyerek çalışmalara hız verilmesini istedi. Yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı için 81 ilde barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanları sorununun çözümü için belediye başkanlarına verdiği talimatı yineledi. Çalışmalar çerçevesinde 81 ile barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak. Yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı bu merkezlerde rehabilite edilecek.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi. Erdoğan'ın toplantının basına kapalı bölümünde belediye başkanlarına daha önce sokak hayvanlarıyla ilgili verdiği talimatı yinelediği öğrenildi. Bu çerçevede Erdoğan, belediye başkanlarına 81 ilde kurulacak barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri için çalışmalarını hızlandırmaları talimatı da verdi.



Toplantının basına açık bölümünün ardından il başkanları ile kapalı toplantıya devam eden Erdoğan, daha önce verdiği sokak hayvanlarıyla ilgili talimatlarını tekrarladı.



Başkan Erdoğan'a Trabzon teşkilatı tarafından Trabzonspor formasının hediye edildiği bilgisi paylaşıldı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise parti merkezinden ayrılırken gazetecilerle yaptığı sohbette, alt gelir grubuna ilişkin bir kampanya yapacaklarını, bunun da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.



Sokak hayvanlarıyla ilgili Erdoğan'ın talimatlarını yenilediğini aktaran Bakan Kurum, Erdoğan'ın 81 il ve ilçelerde en az 1 barınak yapılması konusunda talimatı verdiğini belirtti. Şu an için yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı bulunduğunu söyleyen Kurum, tüm hayvanların barınağa yerleştirilemeyeceğini ancak hepsinin bu merkezlerde rehabilite ve tedavilerinin yapılmasının ardından yaşadıkları bölgelere bırakılabileceğini dile getirdi.