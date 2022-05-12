  • USD: 15,29 - 15,32
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan talimat vermişti! 81 ilde kurulacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili talimatını yenileyerek çalışmalara hız verilmesini istedi. Yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı için 81 ilde barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak.

Ekleme: 12.05.2022 - 14:49 Güncelleme: 12.05.2022 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanları sorununun çözümü için belediye başkanlarına verdiği talimatı yineledi. Çalışmalar çerçevesinde 81 ile barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak. Yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı bu merkezlerde rehabilite edilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi. Erdoğan'ın toplantının basına kapalı bölümünde belediye başkanlarına daha önce sokak hayvanlarıyla ilgili verdiği talimatı yinelediği öğrenildi. Bu çerçevede Erdoğan, belediye başkanlarına 81 ilde kurulacak barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri için çalışmalarını hızlandırmaları talimatı da verdi.

Toplantının basına açık bölümünün ardından il başkanları ile kapalı toplantıya devam eden Erdoğan, daha önce verdiği sokak hayvanlarıyla ilgili talimatlarını tekrarladı.

Başkan Erdoğan'a Trabzon teşkilatı tarafından Trabzonspor formasının hediye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise parti merkezinden ayrılırken gazetecilerle yaptığı sohbette, alt gelir grubuna ilişkin bir kampanya yapacaklarını, bunun da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Sokak hayvanlarıyla ilgili Erdoğan'ın talimatlarını yenilediğini aktaran Bakan Kurum, Erdoğan'ın 81 il ve ilçelerde en az 1 barınak yapılması konusunda talimatı verdiğini belirtti. Şu an için yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı bulunduğunu söyleyen Kurum, tüm hayvanların barınağa yerleştirilemeyeceğini ancak hepsinin bu merkezlerde rehabilite ve tedavilerinin yapılmasının ardından yaşadıkları bölgelere bırakılabileceğini dile getirdi.
Başkan Erdoğan Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuşuyor
Başkan Erdoğan talimat vermişti! 81 ilde kurulacak...
Mağduriyet algısı çöktü! FETÖ hükümlüsü Mustafa Enis Durak'ın sahte kimlikle Almanya'ya kaçarken yakalandığı ortaya çıktı
Ünlü piyanist Fazıl Say'dan babasına 'Babam Ahmet Say' bestesi ile veda! 'Destek verdiğim için pişmanım' dediği İmamoğlu törene gelmedi
Trabzonspor'a destek verdiği için Ali Koç tepki göstermişti! Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a özür ziyareti!
Kaşıkçı Elması çalındı iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Milli Saray'lardan açıklama geldi..
Boraltan Köprüsü'nün canlı tanığı konuştu! 'Bugünkü aklım olsa intihar ederdim'
Finlandiya'nın NATO kararına Rusya'dan sert tepki: Resmen bir tehdit
Kılıçdaroğlu'nun mülteci ikilemi!
PKK'nın 'Sivil Savunma Birlikleri' yapılanmasına operasyon! Sosyal medya sorumlusu ifşa oldu...
Polisin filmleri aratmayan 7 aylık uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı!
Büyükada'da Bizans döneminden kalma tarihi keşif! Adalar Belediyesi'ne halktan tepki!
Başkan Erdoğan ve Tokayev'in görüşmesi Kazak basınında!
Terörist elebaşının heykelini dikecekti! Selahattin Demirtaş'tan yeni mektup: Hayalimdeki Türkiye çiçek bahçesi gibi
Can Ataklı'dan CHP'ye sert tepki: 30 yıldır yazıyorum hiçbir AK Parti’li bunu yapmadı
CHP'li İBB'den rezil hareket! “Kolu ya da bacağı kopmamışsa gelemeyiz.”
Vatandaştan metro çilesi! Asansörler 1 haftadır tamir edilmiyor..
15 yaşındaki kızı kaçırılan baba isyan etti!
Bildikleri tek hizmet heykel! İBB'den 34 meydana 34 heykel!
HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm TBMM kürsüsünden sarf etmişti! Meçhul kişinin kimliği belli oldu
Konut kredisinde faiz indiriminin ardından flaş karar!

Konut kredisinde faiz indiriminin ardından flaş karar!

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Google'dan AB ülkesindeki 300 medya kuruluşu hakkında karar! Türkiye ne yapacak?

Google'dan AB ülkesindeki 300 medya kuruluşu hakkında karar! Türkiye ne yapacak?

Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!

Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!