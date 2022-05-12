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Annesi kaderine terk etmişti! Acil Bebek 1!'in yürek sızlatan hikayesi...

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yanık tedavisi süren ve annesinin terk ettiği 16 aylık bebeğin her türlü ihtiyacını hemşireler tarafından karşılanıyor. Bebeğe bakan Yanık Merkezi Yoğun Bakım Hemşiresi Zeynep Örnek, "Buradaki herkes Galya'nın annesi, babası. Bizim için bir evlat gibi. Yeri geliyor hepimiz 'Benim kızım olsun, ben evlat edineceğim' diyoruz. Çünkü ona çok alıştık" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 12.05.2022 - 15:10 Güncelleme: 12.05.2022 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Yaşadığı evde çıkan yangında yaralandığı tahmin edilen bebek, yaklaşık bir ay önce vücudunun yüzde 30'unda oluşan ikinci ve üçüncü derece yanıklarının tedavisi için başka bir hastaneden ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

Annesi kaderine terk etmişti! Acil Bebek 1!'in yürek sızlatan hikayesi...

Hastaneye getirildiğinde yanında bir yakını olmayan Faslı bebeğe Yanık Merkezi'nde tedavi uygulanmaya başlandı. İki gün sonra ise kendi de yaralı olan annesi hastaneye geldi. Çocuğunun yanında 2 gün kalan anne, irtibat bilgisi bırakmadan hastaneden ayrıldı. Hastanede tedavisi süren ve yakınlarından yaklaşık bir aydır haber alınamayan bebeğin terk edildiği düşünülüyor.

Annesi kaderine terk etmişti! Acil Bebek 1!'in yürek sızlatan hikayesi...

Annesinin hastanede kaldığı süreçte 'Galya' diye seslendiği ancak henüz kimlik bilgilerine ulaşılamadığı için hastane kayıtlarına ismi 'Acil bebek 1' diye geçen kız çocuğuna Yanık Merkezi'nin hemşireleri bakıyor.

Annesi kaderine terk etmişti! Acil Bebek 1!'in yürek sızlatan hikayesi...

'Kendi evlatları' gibi gördükleri Faslı bebeğe anne şefkatiyle yaklaşan hemşireler, beslenme ve temizlik ihtiyacını karşılıyor, onu ayaklarında sallayarak uyutuyor.

Annesi kaderine terk etmişti! Acil Bebek 1!'in yürek sızlatan hikayesi...

Her gün dönüşümlü olarak bakımını yaptıkları bebeğin oyun arkadaşı da olan hemşireler, hem yaralarını iyileştirmek hem de ona yalnızlığını hissettirmemek için üstün çaba sarf ediyor.

Annesi kaderine terk etmişti! Acil Bebek 1!'in yürek sızlatan hikayesi...

Bebeğin öyküsünü ve tedavi sürecini anlatan Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mustafa Turan, hastanede tedavi altına alınmasından iki gün sonra annesinin de hastaneye geldiğini ve vücudunda oluşan hafif yanıkların tedavisinin ardından buradan ayrıldığını söyledi.

Annesi kaderine terk etmişti! Acil Bebek 1!'in yürek sızlatan hikayesi...

Daha sonra anneyle bağlantılarının kesildiğini ve bebeğe yaklaşık bir aydır hemşirelerin annelik yaptığını dile getiren Turan, ailesinin irtibat bilgilerine ilişkin malumatları bulunmadığını belirtti.

Annesi kaderine terk etmişti! Acil Bebek 1!'in yürek sızlatan hikayesi...

Tedavisi süren bebeğin iyileşmeyen yaralarına 'deri grefti' olarak adlandırılan 'deri yaması işlemi' uygulayacaklarını aktaran Turan, iyileştikten sonra da ailesini arama çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Annesi kaderine terk etmişti! Acil Bebek 1!'in yürek sızlatan hikayesi...

Prof. Dr. Turan, 'Çocuk, servisin çok sevilen bir maskotu oldu. Bütün hemşireler, arkadaşlarımız çok iyi bakıyorlar. İsminin 'Galya' olduğunu daha sonra duyduk. Her zaman bizim başımızın üzerindedir. Tedavilerini devam ettiriyoruz.' dedi.

Annesi kaderine terk etmişti! Acil Bebek 1!'in yürek sızlatan hikayesi...

Hastanelerde terk edilme olaylarının yaşanabildiğini ancak bir çocuğun bu kadar uzun süre bırakılması durumuyla daha önce karşılaşmadığını ifade eden Turan, 'İnşallah ulaşırız aileye. Ulaşılamazsa devletimizin de gerekeni yapacağını düşünüyoruz. İyileştikten sonra sosyal hizmetler devreye girecek.' diye konuştu.

Annesi kaderine terk etmişti! Acil Bebek 1!'in yürek sızlatan hikayesi...

Bebeğin yaklaşık 15 gün daha tedaviye ihtiyacı olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti: 'İleri yamaları yapacağız. Eklemlerinde ağır derin yanıkları var, kozmetik olarak da sonraki hayatında ağır iz kalmaması, sakat kalmaması için oraları da tam iyileştirme sürecine girdik. Ölümcül bir aşamadaydı, o kriz dönemlerini aştık. Kötü günler geride kaldı. Şimdi kozmetik olarak, daha az hasar alması için gerekli ameliyatları yapacağız.'
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