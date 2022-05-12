AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: 'Mansur Yavaş şu anda diyet ödüyor'

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan katıldığı bir yayında Mansur Yavaş hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Rekor sayıda işçi alımıyla ilgili eleştirilerde bulunan Özcan, ''Mansur Yavaş diyet ödüyor'' dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, katıldığı bir yayın programında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



REKOR İŞÇİ ALIMI

Sözlerine Ankara Belediyesi'ne 14 bin işçi alımıyla ilgili başlayan Özcan, ''Cumhuriyet tarihinde böyle bir rakam yok. Bir belediye olarak bu kadar sayıda bir personel alımı hiç olmadı. Pandemi gibi zorlu bir süreçte AK Parti döneminde alınan işçiler çıkarılırken, bir anda 14 bin işçi alınıyor. 14 bin kişinin maliyetlerine bakıldığında, bitirilemeyen kavşakların, metro projelerinin maliyetleri de çıkıyor. O zaman asfaltta dökemezsin, 1 kilometre metro da yapamazsın.'' diye konuştu.



DİYET ÖDÜYOR

Rekor sayıda işçi alımıyla Mansur Yavaş'ın diyet ödediğini söyleyen Özcan, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Mansur Yavaş, şuan da diyet ödüyor. Çünkü kendi yandaşlarından bir personel alınması var. Bu çok büyük bir rakam. Sosyal yardımlarda dahi particilik ayrımı gözetiliyor. Keçiören Belediyesi'nde sosyal yardım almak isteyenlerin öncelikle partiye başvurması gerektiğiyle ilgili mesaj çekildi. Akabinde insanların üyelikleri sorgulanıyor. Üye olunması durumunda sosyal yardımlar veriliyor.''