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Telefonunu şarja takarken hayatını kaybetti: Aman dikkat bu yüzden öldü!

Korkunç olay Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşandı. Cep telefonunu şarja takarken akıma kapılan bir genç hayatını kurtarılamadı. Talihsiz gencin elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldığı anlaşıldı…

Ekleme: 11.05.2022 - 20:27 Güncelleme: 11.05.2022 - 20:41 / Editör: Ozge Selin
Telefonunu şarja takarken hayatını kaybetti: Aman dikkat bu yüzden öldü!
Acı olay, ilçeye bağlı Karaahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cep telefonunu prize takmaya çalışan Abdullah Baysal (26) , elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.

TELEFONUNU ŞARJA TAKARKEN ÖLDÜ...

Acı olay, ilçeye bağlı Karaahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cep telefonunu prize takmaya çalışan Abdullah Baysal (26) , elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.

Baysal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Telefonunu şarja takarken hayatını kaybetti: Aman dikkat bu yüzden öldü!

Otopsi sonrası genç adamın cenazesi Erdemli Tabiye Mahallesi Alata Mezarlığına getirildi.

Burada cenaze namazını kardeş Muhammed Baysal kıldırdı.

Daha sonra genç adamın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili ise soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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