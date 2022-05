Diyanet İşleri Başkanlığı Hac işlemlerinin de artık e-Devlet'ten yapılabileceğini duyurdu!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, '9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir' dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen 'Hac İşlemleri e-Devlet Kapısında' tanıtım programına katıldı. Programa Erbaş'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ve Diyanet İşleri Başkanlığı personeli katıldı.Diyanet İşleri Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türksat iş birliğinde geliştirilen entegrasyon sisteminin tanıtıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Burada bir de konuşma yapan Erbaş, teknolojinin tüm imkanlarını Diyanet hizmetlerinde kullanmaya gayret ettiklerini, bu çerçevede Dijital Daire Başkanlığı kurduklarını açıkladı.'SON 3 AYDA SADECE YAYIN SİTELERİMİZDE 15 MİLYONU AŞKIN GÖRÜNTÜLENME ALDIK'Özellikle yeni neslin ilgisini çekebilen, ihtiyaçlarına hitap edebilen nitelikli yayınlar ve içeriklerle onları buluşturmak için gayret ettiklerini anlatan Erbaş, eğitim ve irşat hizmetleri alanında dijital teknolojilerden azami derecede istifade ettiklerini söyledi. Erbaş, Diyanet'in dijital hizmetlerine ilişkin, 'Son 3 ayda sadece yayın sitelerimizde 15 milyonu aşkın görüntülenme, E-kitap ve sesli kitap uygulamamızda 1 milyon civarında indirilme gerçekleştiğini görmüş olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Aynı şekilde sosyal medyadan yapılan paylaşımlar milyonlarca izlenmiş durumdadır' dedi.'HAC VE UMRE İŞLEMLERİNİN DİJİTAL ORTAMLARDAN YAPILACAK HALE GELMESİ ÇOK SEVİNDİRİCİDİR'Hac ibadetinin müminler için en büyük ve en heyecanlı ibadetlerden biri olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz önemli hizmetlerden biri de hac ve umre alanında başvuru takip ve benzeri iş ve işlemlerin dijital ortamlardan yapılacak, yapılabilecek hale gelmiş olmasıdır. Bu gerçekten çok sevindiricidir' dedi.Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre hizmetlerine büyük bir ehemmiyet verdiğinin altını çizen Erbaş, hac organizasyonu yapan devletlerin bu konuda Türkiye'den örnek aldığını kendilerine söylediklerini belirtti.'HAC VE UMRE İŞLEMLERİNİN E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMASINI SAĞLADIK'9 Mayıs tarihi itibarıyla hac işlemlerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabildiğini açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, şunları söyledi: 'Başkanlığımız, hac ve umre ibadetleri ile ilgili bilgi edinmeden başvuruya, işlemlerinin takibinden ibadetlerin ifasına kadar her alanda hizmet standartlarını her geçen yıl daha da üst seviyeye çıkarmaktadır. İşte bunun bir örneği olarak vatandaşlarımızın hac ve umreye başvurup kayıt ve takip gibi işlerini e-Devlet üzerinden yapabilmelerini sağladık. Bunun altyapısını ve programları oluşturduk. 22 Nisan 2022 tarihinden itibaren umre ve Kudüs ziyaretlerine ilişkin kayıtlar e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlanmış, halen kayıtlar bu şekilde alınmaya devam etmektedir. 9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren de hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleri eDevlet üzerinden yapılabilmektedir.''HAC İŞLEMLERİ ÇATISI ALTINDA TEK BİR HİZMETTE TOPLANMIŞTIR'Vatandaşların işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için e-Devlet hizmetini nasıl kullanacaklarını anlatan eğitim videolarının da eklendiğini kaydeden Erbaş, tüm hizmetlerin hac işlemleri çatısı altında toplandığını vurgulayarak, 'Hac ön kayıt, kura sonuç, organizasyon seçimi, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, kutsal topraklara gidiş dönüş, otel bilgileri, kafile görevlerine ilişkin bilgilerin bulunduğu ilave hizmetler, hac işlemleri çatısı altında tek bir hizmette toplanmıştır elhamdülillah. Vatandaşımız e-Devlet Kapısı üzerinden hac işlemlerine girdiğinde hangi aşamada buluyor ve hangi işlemi gerçekleştirmek istiyor ise o menüden işleme başlayabilecektir' diye konuştu. Erbaş, konuşmasını çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek sonlandırdı.'BUNLARIN HEPSİNİ E-DEVLET KAPISINI ALMIŞ DURUMDAYIZ'Çalışmanın paydaşlarından olan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Başkanı Koç ise şu cümlelere yer verdi: 'Her sene hac ve umre için binlerce vatandaşımız başvuru yapıyor. Aynı şekilde Kudüs'e gitmek için de binlerce vatandaşımız başvurular yapıyor. Artık bunların hepsini e-Devlet Kapısı'na almış durumdayız. Bizler de bu mukaddes yolculuğu daha da rahat bir hale nasıl getirebiliriz diyerek hac ve umre işlemlerimizi dijitalleştirdik ve e-Devlet Kapısı'na aldık.' Programı günün anısına protokol katılımcılarının fotoğraf çekilmesiyle son buldu.