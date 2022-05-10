Altında enflasyon bekleyişi devam ediyor

Altın, Pazartesi günü güçlenen dolarla birlikte yüzde 1,6 değer kaybetmesi sonrası önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen enflasyon verileri öncesinde 1.865 dolar civarındaki yatay seyrini sürdürüyor.Spot altın Fed ve diğer merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında para politikalarını sıkılaştırma kararı aldığı Nisan ortasından beri düşüşünü sürdürüyor. Bu politika tahvil getirilerinin yükselmesine ve doların beş haftalık bir yükseliş serisi yakalamasına yardımcı olarak altının cazibesini yitirmesine neden oldu.Yatırımcılar sıkılaşma yol haritasının hızına dair ipuçları elde etmek amacıyla Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisini yakından takip edecek. Diğer yandan bu hafta Çin, Hindistan, Brezilya gibi büyük ekonomilerin enflasyon verileri de açıklanacak.Pazartesi yayımlanan ticaret verilerine göre Çin'de ihracat ve ithalat rakamları ağırlaşan pandemi koşullarının talebe ve üretime zarar vermesi ve tedarikte bozulmalara yol açmasıyla zorlanmaya başladı.Çin'in dünyanın en büyük altın alıcısı konumunda olduğu düşünülürse bu durumun talebin düşmesine neden olabileceği düşünülürken bozulmaların devam etmesi halinde altının güvenli liman olarak görülmesinden dolayı küresel çapta talebin artabileceği belirtiliyor.