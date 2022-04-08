Sahte Kabadayı Ne Zaman Çekildi? Sahte Kabadayı Filmi Oyuncuları Kimler?
Sahte Kabadayı filmi birçok kişi tarafından merak ediliyor. bu nedenle en sık aratılanlar arasında Sahte kabadayı filmi ne zaman çekildi sorusu yer aldı. Peki, Sahte Kabadayı ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı oyuncuları kimler? Sahte Kabadayı nerede çekildi? İşte merak edilenler...
Sahte Kabadayı filmi birçok kişinin severek izlediği yapımlar arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Sahte Kabadayı ne zaman çekildi ve Sahte kabadayı nerede çekildi soruları yer alıyor. Yeşilçam’ın unutulmaz yapımları arasında yer alan bu film günümüzde hala büyük bir beğeniyle izleniyor. Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı filmde birçok usta oyuncu yer alıyor. Sahte Kabadayı oyuncuları kimler ve Sahte Kabadayı oyuncuları kimler soruları hakkında detayları haberimizin devamında öğrenebilirsiniz.
Sahte Kabadayı Ne Zaman Çekildi?
Yeşilçam’ın en sevilen filmleri arasında yer alan Sahte kabadayı filmi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler Sahte Kabadayı ne zaman çekildi ve Sahte Kabadayı nerede çekildi sorularına cevap aramaya başladı. Sahte Kabadayı filmi 1976 yılında yapıldı. Film Kocaeli ve İstanbul’un birçok semtinde çekilmiştir.
Sahte Kabadayı Filmi Konusu Nedir?
Sahte Kabadayı konusu da oldukça merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalara başladı. Filmde Kemal karakteri geçimini pişmaniye satarak sağlamaktadır. Babasının ünlü bir kabadayı olduğunu öğrenen masum Kemal’in yaşam tarzı bir anda değişir. Tesadüf ve şansı sayesinde birçok durumdan sıyrılmayı başarır.
Sahte Kabadayı Filmi Oyuncuları Kimler?
Sahte Kabadayı filmi oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı yapımda birçok usta oyuncu yer almaktadır. İşte Sahte Kabadayı filmi oyuncuları;
Oyuncular
Kemal Sunal - Kemal
Kazım Kartal - Muhtar
Yavuz Selekman - Hamdi
Mümtaz Ener - Avukat
Hakkı Kıvanç - Hayri
İbrahim Kurt - Kulaksız İbo
Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri
Ferhat Ünal - Muhtar'ın Fedaisi
Tevfik Şen - Muhtar'ın Fedaisi
Ahmet Karaca - Muhtar'ın Fedaisi
Ata Saka - Muhtar'ın Fedaisi
Yaşar Güçlü - Muhtar'ın Fedaisi
Niyazi Gökdere - Muhtar'ın Fedaisi
Erdoğan Seren - Muhtar'ın Fedaisi
Yılmaz Kurt - Muhtar'ın Fedaisi
Muzaffer Civan - Muhtar'ın Fedaisi
Mustafa Yavuz - Sabri'nin Fedaisi Arnavut
Yusuf Çağatay - Sabri'nin Fedaisi
İhsan Bayraktar - Sabri'nin Fedaisi
Yadigar Ejder - Sabri'nin Fedaisi
Abidin Görsev - Sabri'nin nasırını tedavi eden Zühtü
Yüksel Gözen - Gazinocu
İhsan Özenç - Garson
Zeki Sezer - Garson
Yusuf Sezer - Hapishane Dayısı Sadi
Coşkun Göğen - Şişçi Coşkun
Osman Han - Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam
Cevdet Balıkçı - Kiralık katil
Yusuf Çetin - Kiralık katil
Baki Tamer - Komiser Yılmaz
Yaşar Şener - Bombacı
Suna Selen - Şarkıcı
Cengiz Öktem - Pişmaniye Satıcısı Yaşar
Kenan Karagöz - Pişmaniyeci Sadık
Mehmet Ali Güngör - Susta Kâzım
Celal Yonat - Meyhaneci Arap
Memduh Ünsal - Gelinin terkettiği Damat
Natuk Baytan - Müdür
Abdi Algül - Baba'nın mallarını çalıp hayatıyla ödeyen
Ekrem Gökkaya - Kiralık katil
Toma Balcı - Baba Şükrü
Teknik Kadro
Ses mühendisi : Necip Sarıcıoğlu
Yardımcısı : Ender Teker
Negatif Kurgu : Mahmut Eskici, Kazım Çakırman
Stüdyo : Hasan Örnek, Selahattin Kaya, Abdullah Akdeniz, İsmet Tomaçgil, İsmet Karslı
Işık yönetmeni : Rıdvan Varol
Reji Asistanı : Namık Karakılıç