Sahte Kabadayı Ne Zaman Çekildi? Sahte Kabadayı Filmi Oyuncuları Kimler?

Sahte Kabadayı filmi birçok kişi tarafından merak ediliyor. bu nedenle en sık aratılanlar arasında Sahte kabadayı filmi ne zaman çekildi sorusu yer aldı. Peki, Sahte Kabadayı ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı oyuncuları kimler? Sahte Kabadayı nerede çekildi? İşte merak edilenler...

Sahte Kabadayı Ne Zaman Çekildi?



Sahte Kabadayı Filmi Konusu Nedir?



Sahte Kabadayı Filmi Oyuncuları Kimler?



Sahte Kabadayı filmi birçok kişinin severek izlediği yapımlar arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Yeşilçam’ın unutulmaz yapımları arasında yer alan bu film günümüzde hala büyük bir beğeniyle izleniyor. Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı filmde birçok usta oyuncu yer alıyor.vesoruları hakkında detayları haberimizin devamında öğrenebilirsiniz.Yeşilçam’ın en sevilen filmleri arasında yer alan Sahte kabadayı filmi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenlervesorularına cevap aramaya başladı. Sahte Kabadayı filmi 1976 yılında yapıldı. Film Kocaeli ve İstanbul’un birçok semtinde çekilmiştir.da oldukça merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalara başladı. Filmde Kemal karakteri geçimini pişmaniye satarak sağlamaktadır. Babasının ünlü bir kabadayı olduğunu öğrenen masum Kemal’in yaşam tarzı bir anda değişir. Tesadüf ve şansı sayesinde birçok durumdan sıyrılmayı başarır.Sahte Kabadayı filmi oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı yapımda birçok usta oyuncu yer almaktadır. İşteKemal Sunal - KemalKazım Kartal - MuhtarYavuz Selekman - HamdiMümtaz Ener - AvukatHakkı Kıvanç - Hayriİbrahim Kurt - Kulaksız İboHasan Ceylan - Dikiştutmaz SabriFerhat Ünal - Muhtar'ın FedaisiTevfik Şen - Muhtar'ın FedaisiAhmet Karaca - Muhtar'ın FedaisiAta Saka - Muhtar'ın FedaisiYaşar Güçlü - Muhtar'ın FedaisiNiyazi Gökdere - Muhtar'ın FedaisiErdoğan Seren - Muhtar'ın FedaisiYılmaz Kurt - Muhtar'ın FedaisiMuzaffer Civan - Muhtar'ın FedaisiMustafa Yavuz - Sabri'nin Fedaisi ArnavutYusuf Çağatay - Sabri'nin Fedaisiİhsan Bayraktar - Sabri'nin FedaisiYadigar Ejder - Sabri'nin FedaisiAbidin Görsev - Sabri'nin nasırını tedavi eden ZühtüYüksel Gözen - Gazinocuİhsan Özenç - GarsonZeki Sezer - GarsonYusuf Sezer - Hapishane Dayısı SadiCoşkun Göğen - Şişçi CoşkunOsman Han - Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adamCevdet Balıkçı - Kiralık katilYusuf Çetin - Kiralık katilBaki Tamer - Komiser YılmazYaşar Şener - BombacıSuna Selen - ŞarkıcıCengiz Öktem - Pişmaniye Satıcısı YaşarKenan Karagöz - Pişmaniyeci SadıkMehmet Ali Güngör - Susta KâzımCelal Yonat - Meyhaneci ArapMemduh Ünsal - Gelinin terkettiği DamatNatuk Baytan - MüdürAbdi Algül - Baba'nın mallarını çalıp hayatıyla ödeyenEkrem Gökkaya - Kiralık katilToma Balcı - Baba ŞükrüTeknik KadroSes mühendisi : Necip SarıcıoğluYardımcısı : Ender TekerNegatif Kurgu : Mahmut Eskici, Kazım ÇakırmanStüdyo : Hasan Örnek, Selahattin Kaya, Abdullah Akdeniz, İsmet Tomaçgil, İsmet KarslıIşık yönetmeni : Rıdvan VarolReji Asistanı : Namık Karakılıç