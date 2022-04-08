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AB'den sivil katliamın yaşandığı Buça'ya ziyaret: İnsanlığımız paramparça oldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yüzlerce sivilin cesedinin bulunduğu Ukrayna'nın Buça kenti ile başkenti Kiev'i ziyaret etti. Von der Leyen, gördüğü manzara karşısında, "Buça'da insanlığımız paramparça oldu." açıklamasını yaptı.

AB'den sivil katliamın yaşandığı Buça'ya ziyaret: İnsanlığımız paramparça oldu
Ekleme: 8.04.2022 - 20:24 Güncelleme: 8.04.2022 - 20:41 / Editör: Ozge Selin
AB'den sivil katliamın yaşandığı Buça'ya ziyaret: İnsanlığımız paramparça oldu
Sabah erken saatlerde Kiev'e yola çıktığını açıklayan von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Buça'yı ziyaret ettiğini bildirdi.

'İNSANLIĞIMIZ PARAMPARÇA OLDU'

Von der Leyen, 'Buça'da insanlığımız paramparça oldu. Ukrayna halkına mesajım: Vahşetlerin sorumluları adalete teslim edilecek. Sizin kavganız bizim kavgamızdır. Bugün size Avrupa'nın yanınızda olduğunu söylemek için Kiev'deyim.' ifadelerini kullandı.

'7,5 MİLYON AVRO DEĞERİNDE BİR PROJE BAŞTACAĞIZ'

AB Komisyonu Başkanı'na eşlik eden Borrell de Buça'yı Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ziyaret ettiklerini bildirdi.

AB'nin Ukrayna başsavcısını, soruşturmayı ve kanıt toplamayı desteklemek için eğitim ve ekipman sağlama konusunda destekleyeceğini belirten Borrell, kayıp şahıslarla ilgili veri toplanmasını desteklemek için 7,5 milyon avro değerinde bir proje başlatacağını duyurdu.

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