8 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?

8 Nisan altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındar vesoruları yer alıyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.ı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında 8 Nisan altın fiyatları ne kadar sorusu yer alıyor. İşte 8 Nisan altın fiyatları;ALIŞ: 828,14SATIŞ: 855,49ALIŞ: 6.076,00SATIŞ: 6.144,00ALIŞ: 6.071,00SATIŞ: 6.162,00ALIŞ: 5.930,00SATIŞ: 5.989,00ALIŞ: 2.969,00SATIŞ: 3.005,00ALIŞ: 1.485,00SATIŞ: 1.502,00ALIŞ: 913,80SATIŞ: 913,97Altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği de oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Piyasa hakkında açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş “Kafalar karışık piyasalardaki manipülasyonlar devam ettikçe böyle olacak. 2 haftadır piyasada hiçbir şey yok. Bekleyin alım yapmayın dedim. Nisan ayında son bir kez alım noktasında final yapacağız. Bugüne kadar fırsatlarda alım yapmayan zarar etti. Özellikle ev almak isteyenlere her zaman ev alınır dedim. Bir an evvel almak şarttı. Krediniz, nakit paranızı ve ev hazırsa ev alırsınız. Ev fiyatları gerilemeyecek, ev fiyatları değişmeyecek çünkü emlak sektöründe balon oluşturanlarla alakalı yapılan cambazlıkları anlattım. Yabancılar geliyor blok satın alıp 250 bin dolara vatandaşlık alıp maliyet hesabı yapıp evi satıyorlar, vatandaşlıkları da kalıyor. Konut almak istiyorsanız bir an önce almalısınız. Türkiye göç alan bir ülke. Kitlesel göçler artmaya devam edecek. Nüfus artışı demek kiranın artması demek. Döviz vb artışlar da maliyete yansıyacak. Türkiye'nin genç nüfus oranı çok fazla, bu insanlar evlenecek, barınma ihtiyacı olacak, nasıl ev alacak? Bu konular gözden geçirilmeli. İpin ucunu koyuverdiğiniz zaten, bir sistem kuramadıktan sonra bu işler geçecek demekle maalesef geçmiyor. 10 yıl önce bir daire aldım, şimdi bu kadar diye karşılaştırın. Şu anki oturduğunuz dairenin fiyatının 3-4 katına çıkaran sadece dolar kuru değildir, başka problemler vardır'' ifadeleri kullanıldı. Altın fiyatları hakkında ise "Sakin bir seyirde haftayı tamamlayacağız. Agresif bir fiyatlama beklemiyorum. 900 lira seviyesinin altına sarkmalarda gram altında kademeli alım yapabilirsiniz. Yüzde 25 şeklinde kademeli almak lazım diye ifade ettim. 900 liranın üzerinde altın 12 liranın üzerinde gümüş almayacağım defalarca ifade ettim.” Açıklamasıyla vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.