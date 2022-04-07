7 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar?

Altın Fiyatları Artacak Mı?

birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yatırımcılar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında 7 nisan altın fiyatları ne kadar ve 7 Nisan gram altın ne kadar soruları yer aldı. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla beraber altın almak için en uygun sezon merak edildi. 7 Nisan gram altın ne kadar ve altın fiyatları artacak mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.altın almak isteyenler ve yatırımcılar tarafından oldukça merak edildi. Rusya Ukrayna savaşı devam ederken birçok gelişmeden etkilenen altının nasıl ilerleyeceği hakkında yapılan tahminler de yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun yaklaşması nedeniyle vatandaşlar altın almak için en uygun tarihi merak etmeye başladı. İşte 7 Nisan atlın fiyatları;ALIŞ: 6.066,00SATIŞ: 6.158,00ALIŞ: 824,36SATIŞ: 852,51ALIŞ: 6.052,00SATIŞ: 6.122,00ALIŞ: 5.906,00SATIŞ: 5.967,00ALIŞ: 2.958,00SATIŞ: 2.994,00ALIŞ: 1.479,00SATIŞ: 1.497,00ALIŞ: 909,73SATIŞ: 909,93En merak edilenlerden biri de altın fiyatlarının akıbeti oldu. Düğün sezonunun yaklaşması, Rusya Ukrayna arasındaki savaş derken birçok kişi altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği konusunda araştırmalara başladı. Asorusu da bu nedenle merak edildi. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da ilgiyle takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili olarak Döviz kurlarında bir gerileme oldu. Bence kademeli alım yapmak için döviz kurları şu anda çok ucuz. Gram altın tekrar 900'ün altına sarkarsa alım için fırsat sunacaktır. Ons altın 1925 dolar seviyesi kritik. Hem destek hem direnç. Aşağı sarkarsa 1880 dolar, yukarda kaldıkça ise 1960 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında gezinmeye devam ediyor. Yeni bir hikaye haber akışı bekliyor. Nisan ayında bu hikayenin barış olacağını söylemiştim. Nisandan sonra Eylül ayına kadar bir fırsat vermeden çok sert bir şekilde yoluna devam edecek bir fiyatlama olacağını tahmin ediyorum. Gümüşün gram fiyatı 11.50 lira seviyesinde. Kademeli olarak alım yapılabilir. 11.00 seviyelerine kadar var ama kademeli almak bu işin bence göbeğinde. 11.50 lira seviyesinde yüzde 50 alım yapmayı kendime uygun görüyorum. Diğer 50'yi biraz daha sarkarsa yapabilirim. Ons gümüş 24.39 dolar seviyesinde. 23.80 ile 24.80 bant aralıklarını takip edebilirsiniz. Orta ve uzun vadede petrol fiyatlarında yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz. Tüm enstrümanlar yatay ve gergin bekleyişine devam ediyor. Yatırımcılar için şu an beklemek daha makul." ifadelerini kullandı.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.