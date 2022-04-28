Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Panama'da!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador ve Kolombiya'nın ardından Latin Amerika turunun beşinci durağı Panama'da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Panama Dışişleri Bakanlığı'nda mevkidaşı Erika Mouynes ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirmesinin ardından Mouynes ile ortak basın toplantısı düzenledi.Panama'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, 'Diplomatik, ekonomik ve ticari kapasitesi ile bölgesinde önemli bir rol oynayan Panama'yı değerli bir ortak olarak görüyoruz. Türkiye ve Panama ticaret ve lojistik için önemli bölgesel merkezlerdir. Son zamanlarda ülkelerimiz arasındaki sıklaşan temaslardan memnunuz' dedi.'TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ YOĞUNLAŞTIRMAK KONUSUNDA MUTABIK KALDIK'Panama Dışişleri Bakanı Mouynes'i Antalya Diplomasi Forumu'nda ağırlamaktan mutluluk duyacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, 'Bugün kendisiyle ikili işlerimize dair somut konuları ele aldık. Siyasi diyaloğumuzu, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi yoğunlaştırmak konusunda mutabık kaldık. Özellikle siyasi istişare mekanizması kurulması konusunda da mutabık kaldık' dedi.'TİCARETİMİZ GEÇEN SENE YÜZDE 50 ARTTI'Mouynes ile Türkiye-Panama arasındaki ekonomi işbirliğini nasıl geliştirebileceğini ele aldıklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, 'Ticaretimiz geçen sene yüzde 50 artarak, 323 milyon dolara ulaştı. Burada tabi bizim lehimize ciddi bir açık var. Bunu dengelemek için dün akşam çalışma yemeğinde kabineden bakan arkadaşlarımız bize katıldı. Bunları değerlendiriyoruz hem ticareti artıracağız, hem dengeli hala getireceğiz. Özellikle turizm, inşaat, enerji lojistik alanlarında ülkelerimiz arasında büyük bir potansiyel bulunuyor. Biraz sonra imzalayacağımız ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşması ülkelerimiz arasında karma ekonomik komisyonunun ve iş konseyinin kurulmasını sağlayacak' dedi.Türk firmalarının Panama'ya olan ilgisinin arttığına dikkat çeken Çavuşoğlu, 'Son zamanlarda firmalarımızın Panama'ya olan ilgisinin arttığını görüyoruz. En sonra Expo fuarına 18 firmamız katıldı. Bizde firmalarımızı özellikle turizm, inşaat, enerji lojistik alanında Panama'da yatırım yapmaya teşvik ediyoruz' dedi.'TÜRKİYE VE PANAMA İKİ ÖNEMLİ TURİZM ÜLKESİ, BUGÜN İMZALAYACAĞIMIZ TURİZM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI BU ANLAMDA İŞBİRLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK'Eğitim, kültür, Türk dilinin Panama üniversitelerinde okutulması dahil bir çok alanda Türkiye-Panama arasındaki ilişkileri nasıl geliştirebileceklerini ve işbirliğini nasıl güçlendirebileceklerini ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, 'Bölgesel konuları da ele aldık. Mouynes Latin Amerika ve Karayip bölgelerindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi, bende Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgemiz hakkında bilgiler verdik. Düzensiz göçlerle ilgili nasıl işbirliği yapabileceğimizi de konuştuk' dedi.BAKAN ÇAVUŞOĞLU PANAMA'DA MAKALE KALEME ALDIÖte yandan Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretleri kapsamında bulunduğu Panama'da ülkenin en köklü gazetelerinden La Estrella de Panama'ya 'Türk Dışişleri Bakanı'nın bu ilk resmi ziyareti, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel iş birliğimizde yeni ufuklar açacaktır' başlıklı bir makale kaleme aldı.Çavuşoğlu, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkileri hakkında, 'Latin Amerika ve Karayipler ülkelerine yönelik açılım politikamızın ardından, şu anda 17 büyükelçilik ile bölgedeki en büyük diplomatik ağlardan birine sahibiz. Latin Amerika'ya yönelik artan bu ilgi, ekonomik ilişkilerde de çarpan etkisi yaptı ve Türkiye'nin bölge ile olan ticaret hacmini 15 milyar dolara yükseltti.' ifadelerini kullandı.Türk Hava Yollarının Latin Amerika ülkelerine gerçekleştirdiği uçuşlarını hatırlatan Çavuşoğlu, bu uçuşların iki bölge arasında bir hava köprüsü oluşturduğunu ve hem ekonomik iş birliği hem de insani ilişkileri kolaylaştırdığına dikkati çekti.Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kolombiya ve Meksika ofislerinin faaliyetlerinden bahsederek, TİKA'nın bölgede yaklaşık 500 projeye imza attığını aktardı.Türkiye-Panama ikili ilişkileri hakkında Çavuşoğlu, şöyle devam etti:'Panama ile ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Panama, demokrasisi, istikrarı, liberal ekonomisi ve eşsiz coğrafi konumu ile Latin Amerika'daki en önemli ortaklarımızdan biridir. Büyükelçiliklerimizin sırasıyla 2014 ve 2015 yıllarında karşılıklı olarak açılmasından bu yana ilişkilerimiz özel bir ivme kazanmıştır. Halen gerçek potansiyeli yansıtmaktan uzak olduğuna inandığımız ikili ticaret hacmimiz 300 milyon ABD Dolarını aştı. Dolayısıyla ticaret hacmimizi artırmak bizim için kesinlikle ortak bir öncelik. Ama aynı zamanda enerji, tarım, deniz ticareti ve tabii ki inşaat gibi alanlarda Panama ile iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz.''TÜRKİYE, PANAMA'YI LATİN AMERİKA BÖLGESİNE ULAŞMAK İÇİN BİR KAPI OLARAK GÖRMEKTEDİR'Çavuşoğu, Türk inşaat firmalarının dünyada başarılı bir üne sahip olduğunu belirterek, 'İnşaatın Panama ekonomisinin itici güçlerinden biri olduğunu bilerek, Türk şirketlerinin ortak girişimler dahil olmak üzere yüksek kaliteli performanslarıyla Panama'daki birçok projeye büyük katkı sağlayabileceklerine inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.Panama'nın stratejik konumuna binaen Çavuşoğlu, 'Türkiye, okyanuslar ve kıtalar arasındaki stratejik konumu nedeniyle Panama'yı ikili iş birliğimizin sınırlarının ötesinde, tüm Latin Amerika bölgesine ulaşmak için bir kapı olarak görmektedir. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kavşağında bulunan Türkiye'nin Panamalı ticari işletmelere daha geniş coğrafyada büyüme fırsatları sunduğuna inanıyoruz.' mesajını verdi.Çavuşoğlu, Panama'nın iklim değişikliğine karşı başarılarını aktararak, 'Panama'yı önemli bir ortak olarak görüyor ve iklim değişikliği ile çevre koruma alanlarındaki deneyimlerine değer veriyoruz. Panama'nın dünyadaki üç karbon negatif ülkeden biri olması ve 30x30 Okyanus Koruma Hedeflerine ulaşarak Mavi Lider olma başarısı tüm övgüleri hak ediyor.' değerlendirmesinde bulundu.'TÜRK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ BÖLÜMÜ AÇARAK İLİŞKİLERİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'Çavuşoğlu, iki ülke üniversitelerinin iş birliğine değinerek, 'Üniversitelerimiz arasında kurulan yakın ilişkiler sayesinde akademik ve kültürel iş birliğinin sağlam temellerini attık. Şimdi Türkçe derslerimizin kapsamını ve yoğunluğunu genişleterek ve Panama Üniversitesinde Türk Kültürü ve Tarihi Bölümü açarak bu ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz.' ifadelerini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, makalesini şöyle tamamladı:'Şu ana kadar ilişkilerimizde elde ettiğimiz kazanımlar dikkat çekicidir. Ancak daha yapacak çok şey var. Türkiye, Panama ile birçok alanda ilişkilerini daha da derinleştirmeyi ve çeşitlendirmeyi şüphesiz sabırsızlıkla bekliyor. Bugün, ilişkilerimizin tarihinde Panama'ya ikili bir ziyaret gerçekleştiren ilk Türk Dışişleri Bakanı olmanın onurunu yaşıyorum. Bunun daha birçok karşılıklı üst düzey ziyaretle devam edeceğinden eminim. Nitekim milletvekillerimiz yoğun temaslar yoluyla daha yakın ilişkiler kurma konusunda şimdiden çok yol kat etti. Artık devletimizin ve özel sektörümüzün geri kalanı da aynı şeyi yapmalıdır. Bu ivmeyi yakalayalım.'