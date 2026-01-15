  • USD: 43,11 - 43,19
CHP'nin "gölge milli eğitim bakanı" olarak geçen Suat Özdağdaş, Silivri’de güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerine “şerefsiz” diyerek hakaret etti.

Ekleme: 15.01.2026 - 14:21 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:26 / Editör: Erhan Şimşek
Bir CHP Klasiği! Jandarmaya Hakaret!
Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması Silivri'de görülüyor.

İMAMOĞLU DURUŞMAYA İLK KEZ KATILDI

Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmada davacı İmamoğlu, duruşmaya ilk kez fiziki olarak katıldı ve sözlü itirazda bulundu.

Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Dilek İmamoğlu da katılıyor.

SUAT ÖZÇAĞDAŞ'TAN HAKARET

Duruşma öncesi güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyenlerle jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

O sırada bölgede olan ve CHP'nin gölge milli eğitim bakanı olarak adı geçen Suat Özçağdaş, polis ekiplerine hakaret etti.

'ŞEREFSİZ'

Öfkelendiği ve jandarmalara parmak salladığı görülen Özçağdaş, bununla kalmayarak 'şerefsiz' dedi.

Özçağdaş kendisini sakinleştirmeye çalışan bir jandarmayı da iterek uzaklaştırmaya çalıştı.