Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek Ankara Stadyumu'nu Tanıttı!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, inşaatı süren Ankara Stadyumu'nu ziyaret ederek kamuoyuna tanıttı. Gökçek, 2026 yılının Ağustos ayında tamamlanması hedeflenen stadyumun Ankara'ya kazandırılan en önemli spor yatırımlarından biri olduğunu ifade etti.Stadyumun mimari özelliklerine dikkat çeken Gökçek, çatının hemen üst kısmında yer alan ve 285 metre yüksekliğe ulaşan kirişlerin dünyada yalnızca üç şehirde bulunduğunu belirtti. “Şangay, Teksas ve Ankara” diyerek bu özelliğin Ankara'yı dünya çapında özel bir konuma taşıdığını vurguladı.Ankara'ya 50 bin seyirci kapasiteli modern bir stadyum kazandırıldığını dile getiren Gökçek, tesis bünyesinde 40 bin metrekarelik bir atletizm sahası bulunduğunu, ayrıca sporcular için ayrılan 20 bin metrekarelik ek alanın da projede yer aldığını aktardı.Osman Gökçek, açıklamasının sonunda devasa spor kompleksinin şimdiden Ankaralılara hayırlı olmasını dileyerek, Ankara'nın spor altyapısının bu projeyle birlikte önemli ölçüde güçleneceğini söyledi.